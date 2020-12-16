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Местный чиновник обещал за взятку освободить рекрута от службы в армии

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201216/32912162/mestnyy-chinovnik-obeschal-za-vzyatku-osvobodit-rekruta-ot-sluzhby-v-armii.html

В национальном центре по борьбе с коррупцией рассказали, сколько стоит "освобождение" от службы в армии.

КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Сотрудник мэрии села Лозова, Страшенского района задержан Национальным центром по борьбе с коррупцией (НЦБК). Его подозревают в вымогательстве взятки, сообщает пресс-служба ведомства.

Коррупция, валюта
© East News / Photoalto
Сколько нужно Молдове, чтобы изжить коррупцию
В антикоррупционной структуре пояснили, что служащий требовал у матери молодого человека 300 евро, чтобы освободить ее сына от службы в армии.

"Специалист отдела учета и воинской части мэрии села Лозова подозревается в том, что потребовал и получил от матери молодого человека 300 евро, чтобы помочь ему не поступить на военную службу. По словам заявителя, чиновник пообещал выдать молодому человеку справку, на основании которой тот будет освобожден от обязанности служить в армии", - говорится в сообщении НЦБК.

Возбуждено уголовное дело, чиновник задержан на 72 часа. Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы, штраф и лишение права занимать государственные должности в течение определенного периода.

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