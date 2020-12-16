В полиции заявили, что протест аграриев "проходит с серьезными нарушениями"

В Генеральном инспекторате полиции прокомментировали акцию протеста сельхозпроизводителей, которая проходит перед зданием парламента.

КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Протест молдавских сельхозпроизводителей проходит с серьезными нарушениями общественного порядка. Об этом заявили в среду в Генеральном инспекторате полиции МВД республики.

"В очередной раз призываем участников протестовать мирно. Отмечаем, что протест проходит с серьезными нарушениями общественного порядка. Такие действия со стороны участников акции недопустимы, так как ставится под угрозу безопасность граждан, полиции, а также самих протестующих", - уточнили в Генинспекторате.

Сельхозпроизводители собрались в среду у здания парламента, где должно пройти пленарное заседание. Тракторы стоят на участке проспекта Штефана чел Маре у здания высшего законодательного органа, на тротуарах и клумбах.

Аграрии на технике пытались въехать на ступени дорожки, ведущей к зданию парламента, и прорвать оцепление полицейских, которые образовали живой щит.

Между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов произошло несколько стычек. Полицейские применили слезоточивый газ. В настоящее время представители протестующих ведут переговоры с депутатами парламента в здании высшего законодательного органа.

Молдавские сельхозпроизводители 15 декабря возобновили протестные акции в Кишиневе. Главное, чего добиваются аграрии, — чтобы парламент не принимал инициативу правительства о повышении ставки НДС в сельском хозяйстве с 8% до 12%. Фермеры надеются, что власти выделят больше финансовых ресурсов для выплаты компенсаций пострадавшим от засухи.

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