16:36 16 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.95
  • USD17.23
  • RUB0.23
  • RON4.30
  • UAH0.62
Поиск
LIVE:
Протест аграриев у здания парламента

Число пострадавших сотрудников МВД в ходе протеста аграриев увеличилось

© Sputnik / Osmatesco
Общество
Получить короткую ссылку
283 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0c/10/32911892.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201216/32914264/chislo-postradavshikh-sotrudnikov-mvd-v-khode-protesta-agrariev-uvelichilos.html

В Генинспекторате полиции МВД Молдовы уточнили, какие нарушения были допущены протестующими в среду сельхозпроизводителями.

КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Генеральный инспекторат полиции уточнил число пострадавших сотрудников МВД в результате стычек с манифестантами у здания парламента, их количество увеличилось до четырех.

Скорая у парламента
© Sputnik / Cătălina Cernei
Видео с протеста аграриев: пострадали несколько карабинеров

"Акция протеста в центре столицы началась в 10.00 перед зданием правительства Молдовы. В какой-то момент группа участников митинга на тракторах спонтанно покинула первоначально заявленное место проведения протеста, начав перемещение и создавая опасность для других участников дорожного движения, включая участников протеста. Затем они хаотично проехали по зеленой лужайке парка, передвигаясь по пешеходной зоне, тем самым подвергая рискам безопасность горожан", - отметили в Генинспекторате.

В структуре уточнили, что хотя патрульные требовали прекратить противоправные действия, участники акции продолжили движение к зданию парламента, где некоторые протестующие прорвали кордон полиции, вступив в перепалку с сотрудниками правоохранительных органов, в то время как те, у кого была агротехника, продвигались вперед по лестнице в парламентском сквере.

"В результате противоправных действий со стороны протестующих пострадали четверо сотрудников МВД. Они получили различные травмы и доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. По факту допущенных участниками акции нарушений возбуждено уголовное дело по статье 287 п. (3) и 349 п. (1) Уголовного кодекса, а за нарушение ПДД составлены протоколы", - уточнили в ведомстве.

Ранее в Генеральном инспекторате полиции МВД республики заявили, что протест молдавских сельхозпроизводителей проходит с серьезными нарушениями общественного порядка.

Протест аграриев
© Sputnik / Mihai Caraus
В полиции заявили, что протест аграриев "проходит с серьезными нарушениями"

Сельхозпроизводители собрались в среду у здания парламента, где проходит пленарное заседание. Тракторы стоят на участке проспекта Штефана чел Маре у здания высшего законодательного органа, на тротуарах и клумбах.

Аграрии на технике пытались въехать на ступени дорожки, ведущей к зданию парламента, и прорвать оцепление полицейских, которые образовали живой щит.

Между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов произошло несколько стычек. Полицейские применили слезоточивый газ.

Также в среду представители протестующих провели переговоры с депутатами парламента в здании высшего законодательного органа. После дискуссии, которая длилась порядка часа, участники беседы договорились встретиться еще раз. Депутаты отметили, что им нужно обсудить озвученные сельхозпроизводителями требования.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Под звуки протеста: заседание парламента Молдовы началось


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Избранный президент США Джо Байден с женой во время встречи со сторонниками.
Представляем нового президента США: "Меня зовут Джо. Джо Байден" — фото
Вакцина Спутник V доказала эффективность. Почему Запад пытается убедить всех в обратном?
"Спутник V": эффективность доказана. Почему Запад пытается убедить всех в обратном?
Средняя зарплата в Молдове и в соседних странах.
Рейтинг зарплат в Молдове и в соседних странах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться