Число пострадавших сотрудников МВД в ходе протеста аграриев увеличилось

В Генинспекторате полиции МВД Молдовы уточнили, какие нарушения были допущены протестующими в среду сельхозпроизводителями.

КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Генеральный инспекторат полиции уточнил число пострадавших сотрудников МВД в результате стычек с манифестантами у здания парламента, их количество увеличилось до четырех.

"Акция протеста в центре столицы началась в 10.00 перед зданием правительства Молдовы. В какой-то момент группа участников митинга на тракторах спонтанно покинула первоначально заявленное место проведения протеста, начав перемещение и создавая опасность для других участников дорожного движения, включая участников протеста. Затем они хаотично проехали по зеленой лужайке парка, передвигаясь по пешеходной зоне, тем самым подвергая рискам безопасность горожан", - отметили в Генинспекторате.

В структуре уточнили, что хотя патрульные требовали прекратить противоправные действия, участники акции продолжили движение к зданию парламента, где некоторые протестующие прорвали кордон полиции, вступив в перепалку с сотрудниками правоохранительных органов, в то время как те, у кого была агротехника, продвигались вперед по лестнице в парламентском сквере.

"В результате противоправных действий со стороны протестующих пострадали четверо сотрудников МВД. Они получили различные травмы и доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. По факту допущенных участниками акции нарушений возбуждено уголовное дело по статье 287 п. (3) и 349 п. (1) Уголовного кодекса, а за нарушение ПДД составлены протоколы", - уточнили в ведомстве.

Ранее в Генеральном инспекторате полиции МВД республики заявили, что протест молдавских сельхозпроизводителей проходит с серьезными нарушениями общественного порядка.

Сельхозпроизводители собрались в среду у здания парламента, где проходит пленарное заседание. Тракторы стоят на участке проспекта Штефана чел Маре у здания высшего законодательного органа, на тротуарах и клумбах.

Аграрии на технике пытались въехать на ступени дорожки, ведущей к зданию парламента, и прорвать оцепление полицейских, которые образовали живой щит.

Между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов произошло несколько стычек. Полицейские применили слезоточивый газ.

Также в среду представители протестующих провели переговоры с депутатами парламента в здании высшего законодательного органа. После дискуссии, которая длилась порядка часа, участники беседы договорились встретиться еще раз. Депутаты отметили, что им нужно обсудить озвученные сельхозпроизводителями требования.

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