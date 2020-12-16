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Столица России выделила матпомощь ветеранам Великой Отечественной в Молдове

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201216/32914441/moskva-vydelila-matpomosh-veteranam-velikoj-otechestvennoj-v-moldove.html

О решении администрации Москвы сообщил глава российской дипмисии в Молдове во время встречи с мэром Кишинева.

КИШИНЕВ, 16 дек — Sputnik. Посол России в Молдове Олег Васнецов встретился с примаром Кишинева Ионом Чебаном.

Открытие памятника советским воинам, погибшим в годы ВОВ в Паланке
© Sputnik / Anatolii Kiriak
В селе Паланка открыли восстановленный мемориал советским воинам

Собеседники подвели итог уходящего 2020 года и обсудили результаты сотрудничества молдавской столицы с субъектами РФ.

Российский дипломат информировал градоначальника о решении правительства Москвы выделить материальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим на территории Республики Молдова, включая муниципий Кишинев.

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