Образование в эпоху COVID-19: как пандемия сказалась на школьниках и студентах

Распространение корнавируса в Молдове сказалось на качестве образовательного процесса всех уровней, попутно доставляя студентам, школьникам и их преподавателям немало хлопот. Несмотря на это, экзаменационные сессии в вузах и тестирование для школьников отменять пока никто не собирается. В министерстве образования, науки и исследований говорят, что многому научились за время пандемии и настроены на полноценный образовательный процесс. Sputnik Молдова разобрался в том, как пандемия коронавируса повлияла на обучение.

Школы

На протяжении первого полугодия молдавские школы и лицеи работали в специальном режиме. Все они должны были выбрать одну из семи моделей организации занятий, предложенных Министерством образования.

Среди этих вариантов: стопроцентное присутствие учеников в образовательных учреждениях, комбинированное обучение (определенные дни в классе, а другие — дистанционно), обучение по неделям, а также дистанционное образование для тех школ, в которых выявлены очаги заражения COVID-19.

По последним данным Минобразования, в стране 16 общеобразовательных школ и 398 классов работают удаленно из-за карантина. У 504 учеников был выявлен COVID-19, еще 10 тысяч помещены в режим самоизоляции в начале декабря.

Как рассказал Sputnik Молдова глава управления доуниверситетского образования министерства образования Валентин Круду, около 80% школ выбрали формы обучения, позволяющие детям каждый день заниматься с учителями в классе и только 20% внедряют комбинированную или посменную модель обучения, когда часть занятий проводится онлайн.

"Пандемия научила министерство и наших коллег в школах по другому оценивать время, отведенное на общение с учениками. Пандемия научила многие семьи тому, что с детьми нужно заниматься, что недостаточно отдать ребенка утром и забрать вечером. Многие родители поняли, что для качественного обучения необходимо и их участие", — рассказывает чиновник.

Несмотря на то, что почти все учебные заведения в том или ином виде проводили уроки, классы выглядели не как обычно. На входе ученикам замеряли температуру, там в обязательном порядке находились дезинфицирующие средства и защитные маски. Дети сидели за партами по одному, с соблюдением минимальной дистанции в один метр.

По словам Валентина Круду, в начале пандемии у системы образования не было никаких нормативных документов о том, как организовывать учебный процесс в таких условиях.

"Тут нам приходилось много работать. Проводилось очень много занятий с учителями по этому поводу", — рассказывает Круду.

Также учителя и их ученики страдали от недостатка технических ресурсов.

"В Молдове есть целые населенные пункты, где нет доступа к интернету. Сами школы обеспечены интернетом, но не все семьи имеют к нему доступ. За время пандемии удалось добиться результатов и в этом аспекте. Мы закупили порядка 20 тысяч единиц техники. В основном это ноутбуки и компьютеры. Часть техники поступит в школы во время зимних каникул", — рассказывает госслужащий.

В конце учебного года школьникам сделали подарок. Последнюю учебную неделю семестра ученики школ, гимназий и лицеев Молдовы проведут на дистанционном обучении. При этом учителя заблаговременно должны проставить детям итоговые оценки.

Также с 14 декабря приостанавливается деятельность внеклассных кружков и спортивных секций в помещениях школ. Их можно проводить только дистанционно, если это возможно. Новогодние мероприятия предписано организовывать с соблюдением социальной дистанции и всех мер противоэпидемической безопасности, с присутствием только учителей.

В министерстве объясняют — за время каникул учителя и дети получать передышку, для многих закончится режим изоляции.

"Осенние каникулы нам дали очень хороший результат — десять дней передышки нам помогли. Классы и школы, которые были на карантине, смогли из него выйти. Учителя смогли вернуться на работу. Мы верим, что это правильный шаг, который министерство сделало", — говорит Валентин Круду.

По его словам дистанционное обучение касается только школ, детсадам рекомендовано не прекращать работу в будние дни, однако окончательное решение по режиму работы детсадов принимают местные власти.

Несмотря на очевидные трудности с которыми приходится сталкиваться ученикам и их учителям в ходе образовательного процесса, в профильном министерстве не собираются отказываться от выпускных экзаменов в начальных, гимназических и лицейских классах.

Еще в начале октября министерство Минобразования и Национальное агентство по куррикулуму и оценке утвердили график выпускных экзаменов на сессию 2021 года. В конце ноября в министерстве были сформированы комиссии по разработке экзаменационных тестов для учеников.

"Содержание тестов будет соответствовать школьной программе. Не в компетенции министерства говорить, что будет летом, это будет зависеть от эпидемической ситуации в стране и мире. Но мы готовимся к полноценному учебному процессу", — рассказывает глава управления доуниверситетского образования.

Отметим, что в 2020 году экзамены отменили буквально на последней стометровке. В середине апреля от итоговых тестов освободили учеников 4-х и 9-х классов, а во второй половине мая такое же решение было принято в отношении выпускников лицеев.

Университеты

Так же как и школы, молдавские вузы могли сами выбирать модель проведения занятий со студентами в 2020-2021 учебном году. Крупнейшие государственные университеты, такие как Академия экономический знаний, Государственный и Технический университеты выбрали смешанную форму обучения, когда теоретические лекции проходят в онлайн режиме, а практические семинары проводятся в аудиториях.

Преподаватели ВУЗов и сами студенты отмечают, что качество учебного процесса в таких условиях снизилось.

"У меня есть группы, где я веду лекции, а семинары ведет другой преподаватель. В этой группе я никого не видела ни разу. Там получается монолог. Если поток большой, технически сложно общаться с ними, что-то задавать, спрашивать. У кого с камерой проблемы, у кого с микрофоном", — рассказывает доцент кафедры Бизнес администрирования Экономического факультета, преподаватель Госуниверситета Молдовы и Свободного международного университета Молдовы Нина Пестушко.

В некоторых молдавских вузах все занятия были "очными".

"В ULIM все занятия проводились в аудиториях, за исключением преподавателей, которые находятся в зоне риска (старше 63 лет). Конечно, занятия проводились с соблюдением всех мер предосторожности: маски, дистанция", — рассказывает собеседница.

В отличие от лекционных занятий, все экзамены в вузах проходят в аудиториях. Что вызывает определенное недовольство.

В конце ноября в интернете появилась петиция студентов, которые требуют отменить зимнюю сессию или заменить ее итоговым тестом.

"Мы требуем учесть тот факт, что продолжение учебного процесса является огромной проблемой для студентов и большим стрессом, поскольку эффективность обучения снизилась. Поэтому мы просим отменить зимнюю сессию, как было решено в Румынии, и заменить ее итоговыми тестами", — говорится в тексте петиции. Под обращением подписалось более 11 тысяч человек.

В особо неловкую ситуацию попали студенты, проживающие в Приднестровском регионе. После того, как в марте молдавские вузы перешли на обучение онлайн, учащаяся молодежь с левого берега Днестра уехала домой, многие лишились арендного жилья в Кишиневе.

"С начала нынешнего учебного года я и мои коллеги из Приднестровья присутствовали на онлайн-лекциях, проводили индивидуальные занятия с преподавателями, участвовали в семинарах онлайн", — рассказывает студентка четвертого курса Юридического факультета МолдГУ Валентина Винницкая.

Теперь, по словам студентки, чтобы после экзамена вернуться в Приднестровье и не попасть в карантин, по правилам местных властей нужно сдать тест на covid-19, с его помощью можно пересекать границу региона в течение 14 дней. Принимая во внимание длительность сессии, по словам девушки, ей понадобится сдавать тест как минимум дважды.

"Мы с другими студентами из Приднестровья обращались к руководству университета с просьбой провести сессию в онлайн-формате. Учитывая то, какая ситуация с коронавирусом сейчас, учитывая количество новых случаев каждый день, было бы справедливо провести экзамены онлайн. Хотя бы по отношению к врачам и их работе. У меня отец работает в больнице. Вчера он пришел домой после дежурства, он сутки не спал и не ел, только принимал больных", — рассказывает девушка.

Хоть администрация вуза не пошла навстречу студентам-приднестовцам, после нового года зимняя экзаменационная сессия может продолжиться в онлайн-формате. По словам Нины Пестушко, администрация учебных заведений попросила преподавателей быть готовыми к такому варианту.

"Экзамены до нового года все проходят в аудиториях. После нового года под вопросом. Все преподаватели готовы проводить экзамены онлайн. У нас есть электронная платформа, там мы выкладываем весь материал. Там же можно проводить тестирование в онлайн-режиме. Нас попросили, чтобы тест на платформе MOODLE был готов. Если будет решение министерства перейти на онлайн-обучение, чтобы все были готовы", — говорит преподаватель.

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