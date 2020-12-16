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Депутаты отменили "закон о миллиарде": что это значит

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (287)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201216/32915643/deputaty-prinyali-zakon-o-milliarde-chto-eto-znachit.html

Свои голоса отдали оставшиеся на заседании парламентарии фракции "Шор", партии социалистов и парламентской группы Pentru Moldova.

КИШИНЕВ, 16 дек — Sputnik. В парламенте проголосовали за отмену так называемого "закона о миллиарде", согласно которому возвращение украденных средств после масштабной банковской кражи ложится на плечи обычных граждан. 

"Пятьдесят шесть голосов, проект принят во втором чтении", — подвела итог председатель парламента Зинаида Гречаная. 

Свои голоса отдали оставшиеся на заседании парламентарии фракции "Шор", партии социалистов и парламентской группы Pentru Moldova. Ранее пленум покинула оппозиция: фракции ДПМ, PAS и DA. 

Отмену "закона о миллиарде" инициировали депутаты-социалисты. 

"Согласно данным профильной комиссии, если закон об отмене будет принят, в бюджете освободится около 600 миллионов леев. Мы приглашаем всех депутатов проголосовать за этот проект, а эти деньги направить в фонд по субсидированию аграриев, — заявил ранее на брифинге лидер социалистов Влад Батрынча.

Заседание Парламента. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
Под звуки протеста: заседание парламента Молдовы началось

Такое заявление он сделал на фоне протеста аграриев, которые собрались у здания парламента, где проходит пленарное заседание. Тракторы стояли на участке проспекта Штефана чел Маре у здания высшего законодательного органа, на тротуарах и клумбах.

Аграрии на технике пытались въехать на ступени дорожки, ведущей к зданию парламента, и прорвать оцепление полицейских, которые образовали живой щит.

Между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов произошло несколько стычек. Правоохранители применили слезоточивый газ.

Также в среду представители протестующих провели переговоры с депутатами парламента в здании высшего законодательного органа. После дискуссии, которая длилась порядка часа, участники беседы договорились встретиться еще раз. Депутаты отметили, что им нужно обсудить озвученные сельхозпроизводителями требования.

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (287)

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