Пенсионный возраст будет снижен: что решили в парламенте

Согласно проекту, планируется вернуть положение вещей на момент 2016 года, до проведения пенсионной реформы. Таким образом, женщины опять будут выходить на заслуженный отдых в 57 лет, а мужчины – в 62 года.

КИШИНЕВ, 16 дек — Sputnik. Депутаты парламента проголосовали в первом чтении за законопроект о снижении пенсионного возраста в Молдове. Теперь он будет снижен до 57 лет для женщин и до 62 для мужчин.

Инициативу выдвинули представители ПСРМ.

"Наша страна – лидер по самому низкому периоду продолжительности жизни на пенсии. Мы предупреждали, что ситуация будет еще хуже. Мы предлагаем вернуть пенсионный возраст в 57 лет для женщин и 62 года для мужчин", — заявил депутат-социалист Владимир Односталко, представляя проект.

Инициативу поддержали депутаты платформы Pentru Moldova.

Оппозиция в голосовании не участвовала, она решили бойкотировать заседание парламента.

Согласно проекту закона, планируется вернуть положение вещей на момент 2016 года, до проведения пенсионной реформы.

Будет возвращен страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию по возрасту. Второй момент: многодетные матери (у которых от пяти детей и больше) должны получить право выхода на пенсию в 54 года.

Согласно изменениям, вступившим в силу в 2016 году, в Молдове возраст выхода на пенсию у мужчин составляет 63 года. Планировалось поэтапно уровнять эту планку и для женщин. Так, с 1 июля 2020 года они начали выходить на заслуженный отдых уже в 59 лет.

В соответствии с утвержденным графиком верхняя возрастная планка должна была повышаться и далее, пока не возрасла бы до 63 лет. Достигнуть этого показателя планировали к 1 июля 2028 года.

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