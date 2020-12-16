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Пенсионер.

Пенсионный возраст будет снижен: что решили в парламенте

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201216/32917279/pensionnyy-vozrast-budet-snizhen-chto-reshili-v-parlamente.html

Согласно проекту, планируется вернуть положение вещей на момент 2016 года, до проведения пенсионной реформы. Таким образом, женщины опять будут выходить на заслуженный отдых в 57 лет, а мужчины – в 62 года.

КИШИНЕВ, 16 дек — Sputnik. Депутаты парламента проголосовали в первом чтении за законопроект о снижении пенсионного возраста в Молдове. Теперь он будет снижен до 57 лет для женщин и до 62 для мужчин.

Инициативу выдвинули представители ПСРМ.

"Наша страна – лидер по самому низкому периоду продолжительности жизни на пенсии. Мы предупреждали, что ситуация будет еще хуже. Мы предлагаем вернуть пенсионный возраст в 57 лет для женщин и 62 года для мужчин", — заявил депутат-социалист Владимир Односталко, представляя проект. 

Инициативу поддержали депутаты платформы Pentru Moldova.

Оппозиция в голосовании не участвовала, она решили бойкотировать заседание парламента.

Согласно проекту закона, планируется вернуть положение вещей на момент 2016 года, до проведения пенсионной реформы.

Пенсионер
© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Будет возвращен страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию по возрасту. Второй момент: многодетные матери (у которых от пяти детей и больше) должны получить право выхода на пенсию в 54 года.

Согласно изменениям, вступившим в силу в 2016 году, в Молдове возраст выхода на пенсию у мужчин составляет 63 года. Планировалось поэтапно уровнять эту планку и для женщин. Так, с 1 июля 2020 года они начали выходить на заслуженный отдых уже в 59 лет.

В соответствии с утвержденным графиком верхняя возрастная планка должна была повышаться и далее, пока не возрасла бы до 63 лет. Достигнуть этого показателя планировали к 1 июля 2028 года.

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