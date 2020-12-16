Молдавские депутаты приняли закон о языках, закрепляющий статус русского языка

Законодатели утвердили дополнения к законопроекту о функционировании языков, уточнив, что "моральный долг каждого гражданина страны знать государственный язык".

КИШИНЕВ, 16 дек — Sputnik. Депутаты парламента в окончательном чтении утвердили 55 голосами законопроект о функционировании языков, закрепляющий в том числе статус русского языка как языка межнационального общения. Кроме того, парламентарии утвердили проект о переводе вкладышей к лекарствам на русский язык.

С законодательной инициативой о регистрации в парламенте нового Закона "О функционировании языков на территории Республики Молдова", в котором русский язык обладает статусом языка межнационального общения, выступил действующий президент Молдовы Игорь Додон. Прежний закон, принятый 1 сентября 1989 года, в июне 2018 года был объявлен Конституционным судом "устаревшим".

Депутат от Pentru Moldova Сергей Сырбу обратил внимание, что по поводу этого проекта было очень много ложной информации.

Он рассказал о дополнении, которое одобрила парламентская комиссия, предусматривающем, что "любой гражданин Молдовы вне зависимости от национальности имеет моральное обязательство знать государственный язык". При этом обучение, по его словам, должно быть бесплатным.

"Чтобы все знали госязык, но в то же время поможем и будем уважать международные документы, касающиеся родных языков", — сказал депутат.

Как отметил вице-спикер парламента, депутат-социалист Влад Батрынча, наряду с тем, что государство должно гарантировать фундаментальные права граждан, оно должно обеспечить конституционное право на доступ людей к медицине и правосудию.

"Власти должны найти финансовые ресурсы на изучение государственного языка в ряде населенных пунктах определенными категориями граждан. И понятно, что это должно быть бесплатным, чтобы люди были мотивированы и у них была возможность учить государственный язык", — уточнил Батрынча.

Вице-спикер, депутат от фракции "Шор" Владимир Витюк отметил, что подобные проекты и законы ни в коем случае не разобщают общество, а только объединяют.

"Знание государственного языка важно, чтобы в обществе этом развиваться, двигаться и приумножать все то, что необходимо для укрепления нашего государства", — сказал Витюк.

Также одобрено дополнение, согласно которому главы госучреждений обязаны знать государственный язык.

Ранее депутат от DA Дину Плынгэу заявлял, что подготовлено обращение в Конституционный суд по поводу Закона о функционировании языков, которое они намерены представить после того, как документ будет принят в окончательном чтении.

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