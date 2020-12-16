Минздрав: в Молдове за сутки подтверждены 1673 случая COVID-19

КИШИНЕВ, 17 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 1673 новых случая инфицирования COVID-19. Об этом заявил Минздрав в среду вечером.
Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 130 329.
Зафиксированы 6 эпизодов импорта из Украины, Болгарии и Румынии.
За минувшие 24 часа проведены 4383 теста, при этом первичных — 3913.
Коронавирус выявлен в том числе у 101 медработника: 28 врачей, 54 медсестер и 19 сотрудников вспомогательного персонала.
В тяжелом состоянии находятся 292 пациента (из них 61 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких).
Из больниц выписаны 1363 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент — 112 677 человек.
Зафиксировано еще 25 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 2650.
Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове
С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который сохранялся до 30 сентября.
ЧП в сфере здравоохранения еще раз продлили на период с 30 ноября до 15 января.
Также с 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.
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