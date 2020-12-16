19:27 16 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.95
  • USD17.23
  • RUB0.23
  • RON4.30
  • UAH0.62
Поиск
Врач Скорой помощи.

Минздрав: в Молдове за сутки подтверждены 1673 случая COVID-19

© Inquam Photos / Cornel Putan
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (131)
179 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0a/1a/32164851.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201216/32917861/minzdrav-v-moldove-za-sutki-podtverzhdeny-1673-sluchaya-covid-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове достигло 130 329.

КИШИНЕВ, 17 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 1673 новых случая инфицирования COVID-19. Об этом заявил Минздрав в среду вечером.

Производство вакцины Спутник V
© Photo : Russian Direct Investment Fund
Производители "Спутник V" смогут обеспечить вакциной РФ и ближнее зарубежье

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 130 329.

Зафиксированы 6 эпизодов импорта из Украины, Болгарии и Румынии.

За минувшие 24 часа проведены 4383 теста, при этом первичных — 3913.

Коронавирус выявлен в том числе у 101 медработника: 28 врачей, 54 медсестер и 19 сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 292 пациента (из них 61 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

Из больниц выписаны 1363 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент — 112 677 человек.

Зафиксировано еще 25 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 2650.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который сохранялся до 30 сентября.

ЧП в сфере здравоохранения еще раз продлили на период с 30 ноября до 15 января.

Также с 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (131)

По теме

Творческие люди Молдовы – нелетальные жертвы коронавируса
Ларюшина: как новое ЧП отразится на работе ресторанов и баров в Молдове
Теги:
коронавирус


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Протест аграриев 16 декабря 2020.
Фото: Тракторами — на парламент. Как проходил протест аграриев в Кишиневе
Вакцина Спутник V доказала эффективность. Почему Запад пытается убедить всех в обратном?
"Спутник V": эффективность доказана. Почему Запад пытается убедить всех в обратном?
Средняя зарплата в Молдове и в соседних странах.
Рейтинг зарплат в Молдове и в соседних странах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться