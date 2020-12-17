В Государственном университете Молдовы новый ректор

Ректором Государственного университета Молдовы стал бывший министр образования, культуры и исследований.

КИШИНЕВ, 17 дек – Sputnik. Экс-министр образования, культуры и исследований Игорь Шаров был избран ректором Государственного университета Молдовы (USM). Второй тур выборов ректора главного вуза страны состоялся 16 декабря, сообщается на сайте учреждения.

Академическое сообщество USM выбирало ректора из двух кандидатов, набравших наибольшее количество голосов в первом туре, – Игоря Шарова и Флорентина Палади. По окончательным результатам, Шаров набрал 374 голоса, а Флорентин Палади – 331, сообщает избирательная комиссия USM.

"В качестве ректора Игорь Шаров пообещал сделать USM знаменем высшего образования в Республике Молдова, современным университетом, который имеет все возможности стать эталонным учебным заведением в сфере образования", – сообщается на сайте университета.

Игорь Шаров много лет занимался преподавательской деятельностью в государственном университете страны.

В 2007 году занимал должность вице-председателя Союза издателей Молдовы, в 2010-м являлся председателем Национального олимпийского совета по истории, в 2009 году был членом сената Госуниверситета.

До назначения министром образования, культуры и исследований являлся генеральным госсекретарем Минобразования.

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