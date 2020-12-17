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Протест аграриев

Протесты аграриев возобновились: что происходит перед парламентом

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201217/32924283/protesty-agrariev-vozobnovilis-chto-proiskhodit-pered-parlamentom.html

Фермеры продолжают протестовать в центре Кишинева, хотя накануне парламент голосованием депутатов от Партии социалистов и парламентской группы Pentru Moldova удовлетворил некоторые их требования.

КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. Молдавские аграрии возобновили в четверг свои протесты в центре молдавской столицы. Как и накануне сельхозтехника выстроилась перед зданием высшего законодательного органа страны.

Протест аграриев 16 декабря 2020.
© Sputnik / Mihai Caraus
Фото: Тракторами — на парламент. Как проходил протест аграриев в Кишиневе
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Между ним и протестующими выстроились ряды сотрудников полиции и припарковали спецмашины.

В связи с протестом на участке между парламентом и президентурой перекрыт проспект Штефана чел Маре.

Протестующие скандируют "Мы не сдаемся" и "Долой правительство". Главное требование фермеров — отменить повышение НДС с 8% до 12%.

Перед началом активной фазы митинга, один из лидеров аграриев переговорил с представителями полиции и пообещал, что все протестующие уйдут, если к ним выйдут поговорить представители власти. 

В парламенте же накануне проголосовали за отмену так называемого "закона о миллиарде", согласно которому возвращение украденных средств после масштабной банковской кражи ложится на плечи рядовых граждан. Согласно этому нормативному акту, в бюджете освободится около 600 миллионов леев, которые планируется направить в Фонд по субсидированию аграриев.

Молдавские фермеры провели протест и в среду. Тракторы стояли на участке проспекта Штефана чел Маре у здания высшего законодательного органа, на тротуарах и клумбах. Движение транспорта по главному проспекту города было перекрыто.

Тракторы у парламента — как прошел второй день фермерских протестов>>>

Анатолий Дубровский
© Photo : Facebook / Анатолий Дубровский
Дубровский: Санду использует протесты фермеров для отставки Кабмина Кику
Аграрии на технике пытались въехать на ступени, ведущие к зданию высшего законодательного органа, и прорвать оцепление полицейских, которые образовали живой щит.

Между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов 16 декабря произошло несколько стычек. Правоохранители применили слезоточивый газ.

В результате столкновений пострадало несколько сотрудников полиции, их забрал прибывший экипаж скорой помощи.

Также в среду представители протестующих провели переговоры с депутатами парламента в здании высшего законодательного органа. После дискуссии, которая длилась порядка часа, участники беседы договорились встретиться еще раз. Законодатели отметили, что им нужно обсудить озвученные сельхозпроизводителями требования.

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Протест аграриев 16 декабря 2020.
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