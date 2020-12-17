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СИБ

Заместитель директора СИБ Артур Гуменюк покидает свою должность

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201217/32924944/zamglave-sib-artur-gumenyuk-ushel-v-otstavku.html

Служба информации и безопасности остается без заместителя директора. С 18 декабря эту должность освободит Артур Гуменюк, который был замдиректора СИБ более года.

КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. Артур Гуменюк освобожден от должности заместителя директора Службы информации и безопасности (СИБ) Молдовы. О причинах ухода с должности не сообщается.

Пограничная полиция
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Распоряжение главы государства по этому поводу будет опубликовано 18 декабря в "Официальном мониторе" (Monitorul oficial). 

Согласно документу, президент Молдовы постановляет: "Артур Гуменюк освобожден от должности заместителя директора Службы информации и безопасности Республики Молдова".

Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Гуменюк был назначен заместителем директора СИБ парламентом Молдовы 25 июня 2019 года по предложению директора службы Александра Есауленко.

Указом президента 16 марта 2020 года Гуменюку было присвоено особое звание генерал-майора СИБ.

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