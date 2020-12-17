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Центральный рынок

Как будет работать Центральный рынок Кишинева в праздничные дни

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201217/32926190/kak-budet-rabotat-tsentralnyy-rynok-kishineva-v-prazdnichnye-dni.html

Центральный рынок Кишинева будет закрыт в некоторые дни в период зимних праздников. Администрация объясняет это необходимостью проводить уборку и дезинфекцию.

КИШИНЕВ, 17 дек – Sputnik. Центральный рынок Кишинева будет работать по специальному графику в период зимних праздников. Об этом сообщили в администрации торговой точки.

Руководство объяснило это тем, что сотрудникам рынка нужно успевать проводить уборку и дезинфекцию рабочих мест в связи с пандемией.

Так, 25 декабря, когда ряд граждан отмечает Рождество, Центральный рынок будет работать как обычно. Неизменным останется режим деятельности и в понедельники: 28 декабря и 4 января.

Центральный рынок будет закрыт 1 и 7 января. 

Город Кишинев на самоизоляции
© Photo : Miroslav Rotari
Торговля одеждой и техникой будет запрещена на Центральном рынке
В администрации отметили, что продолжается модернизация муниципального предприятия "Центральный рынок". Власти ранее заявили, что после введения в эксплуатацию по-новому обустроенной территории регистрация торговых мест будет проводиться онлайн. Планируется внедрить и новую систему бухгалтерского учета.

Другая проблема, с которой сталкиваются муниципальные власти, - стихийная и нелегальная уличная торговля. К настоящему моменту с территории, прилегающей к рынку, эвакуировали 55 нелегально установленных киосков.

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