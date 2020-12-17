Как будет работать Центральный рынок Кишинева в праздничные дни

КИШИНЕВ, 17 дек – Sputnik. Центральный рынок Кишинева будет работать по специальному графику в период зимних праздников. Об этом сообщили в администрации торговой точки.
Руководство объяснило это тем, что сотрудникам рынка нужно успевать проводить уборку и дезинфекцию рабочих мест в связи с пандемией.
Так, 25 декабря, когда ряд граждан отмечает Рождество, Центральный рынок будет работать как обычно. Неизменным останется режим деятельности и в понедельники: 28 декабря и 4 января.
Центральный рынок будет закрыт 1 и 7 января.
Другая проблема, с которой сталкиваются муниципальные власти, - стихийная и нелегальная уличная торговля. К настоящему моменту с территории, прилегающей к рынку, эвакуировали 55 нелегально установленных киосков.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>