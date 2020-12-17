Пержу: власти выполнили экономические требования протестующих

Правительство приняло все возможные меры для того, чтобы минимизировать потери аграриев, заявил Sputnik глава Минсельхоза Ион Пержу.

КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. Практически все экономические требования аграриев были выполнены властями. Об этом в четверг в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявил министр сельского хозяйства и окружающей среды Ион Пержу.

"Все видят протест с экономическими требованиями, но я видел, как вчера к протестующим вышел депутат Раду Мудряк и объявил, что экономические требования протестующих будут выполнены, что ставка НДС в 8% остается. Он также рассказал о том, как будут компенсироваться потери в сельском хозяйстве", — пояснил Пержу.

Также он подтвердил корреспонденту, что компенсировать потери сельского хозяйства планируется за счет денег, которые будут сэкономлены после отмены "закона о миллиарде".

"Парламент отменил "закон о миллиарде", что позволит освободить около 600 миллионов леев для оказания финансовой поддержки аграриям", — сказал Пержу.

По словам министра, для первой группы сельхозтоваров (пшеница, рожь и другие зерновые) были выделены 324 миллиона леев.

"Мы еще в мае знали, что пострадают от засухи около 230 тысяч гектаров. Это не значит, что производители ничего не собрали с них. Просто те, кто планировал собрать по 5-6 тонн, собрали только три. А были и те, кто хотел собрать по 2-3 тонны, но получили по 200-300 килограммов. На первую группу выделили 324 миллиона леев", — объяснил глава Минсельхоза.

При этом компенсации выдавались тем фермерам, чей урожай пострадал более чем на 60%.

По словам Пержу, представители правительства неоднократно встречались с лидерами протестующих.

"Мы встречались с инициативной группой. Они просили найти по 3 тысячи леев для второй группы товаров (кукуруза и подсолнечник). Мы отмечали, что это сложно. Пострадали около 400 тысяч гектаров. Мы объясняли, что правительство вышло за пределы финансовых возможностей. Из-за пандемии экономика была парализована какое-то время. Для второй группы мы обратились за помощью к международным партнерам", — рассказал Пержу.

Помощь, как отметил глава Минсельхоза Молдовы, предоставила только Российская Федерация. Правительство РФ выделило 275 миллионов рублей, что составляет порядка 60 миллионов леев.

"Было принято постановление правительства о распределении денег. Было принято решение распределить эти деньги аграриям, которые выращивали кукурузу. У нас около 3200 поданных в AIPA дел в общей сложности на 220 гектаров кукурузы. Эти 60 миллионов мы распределим пропорционально на эти 220 гектаров. Это значит, что они получат около 260 леев на гектар. Это только из помощи Российской Федерации. Если будут еще средства, выделим еще", — объяснил министр.

Решение выделить помощь только на площади, засеянные кукурузой, было принято из-за того, что производители подсолнечника смогли частично компенсировать потери за счет роста цен на внутреннем рынке.

По словам Пержу, больше всего пострадали от засухи юго-восточные районы - Каушаны, Тараклия, Штефан-Водэ. На севере потери оказались меньше. Были и хозяйства на юге страны, получившие очень хороший урожай - Кагул, Леова. Там есть хозяйства, где собрали по 5-6 тонн пшеницы с гектара. А были хозяйства на севере, где урожай составил только по 1-2 тонны.

Главными факторами, негативно влияющими на молдавское хозяйство, по словам министра, стали:

разрушенная система ирригации;

глобальные климатические изменения;

низкая облесенность и отсутствие лесополос;

частое использование неподходящего семенного материала;

засоление почв, в том числе из-за использования тех же культур на протяжении нескольких лет подряд.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova