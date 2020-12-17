Видео: протестующие аграрии заблокировали движение в центре Кишинева

КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. Аграрии продолжают протестовать перед зданием высшего законодательного органа в Кишиневе. После нескольких выступлений участников протеста фермеры решили переместить сельхозтехнику с площадки перед парламентом на проезжую часть проспекта Штефана чел Маре.
При этом митингующие призывают к мирной демонстрации. Во время акции сельхозпроизводители скандируют "досрочные выборы", а также "долой правительство".
Кроме того, аграрии выразили недовольство работой парламента и методами голосования депутатов.
К протестующим выходили несколько парламентариев от оппозиции, они также осудили прошедшее накануне голосование.
Молдавские фермеры провели протест и в среду. Тракторы стояли на участке проспекта Штефана чел Маре у здания высшего законодательного органа, на тротуарах и клумбах. Движение транспорта по главному проспекту города было перекрыто.
Аграрии на технике пытались въехать на ступени, ведущие к зданию высшего законодательного органа, и прорвать оцепление полицейских, которые образовали живой щит.
Между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов 16 декабря произошло несколько стычек. Правоохранители применили слезоточивый газ.
В результате столкновений пострадало несколько сотрудников полиции, их забрал прибывший экипаж скорой помощи.
Также в среду представители протестующих провели переговоры с депутатами парламента в здании высшего законодательного органа. После дискуссии, которая длилась порядка часа, участники беседы договорились встретиться еще раз. Законодатели отметили, что им нужно обсудить озвученные сельхозпроизводителями требования.
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