Видео: протестующие аграрии заблокировали движение в центре Кишинева

Молдавские фермеры продолжают свой протест: после ряда выступлений участников акции было решено выехать с техникой на главный проспект города.

КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. Аграрии продолжают протестовать перед зданием высшего законодательного органа в Кишиневе. После нескольких выступлений участников протеста фермеры решили переместить сельхозтехнику с площадки перед парламентом на проезжую часть проспекта Штефана чел Маре.

При этом митингующие призывают к мирной демонстрации. Во время акции сельхозпроизводители скандируют "досрочные выборы", а также "долой правительство".

Кроме того, аграрии выразили недовольство работой парламента и методами голосования депутатов.

К протестующим выходили несколько парламентариев от оппозиции, они также осудили прошедшее накануне голосование.

В среду депутаты проголосовали за отмену так называемого "закона о миллиарде", по которому возвращение украденных средств после масштабной банковской кражи ложится на плечи рядовых граждан. Согласно этому нормативному акту, в бюджете освободится около 600 миллионов леев, которые планируется направить в Фонд по субсидированию аграриев.

Молдавские фермеры провели протест и в среду. Тракторы стояли на участке проспекта Штефана чел Маре у здания высшего законодательного органа, на тротуарах и клумбах. Движение транспорта по главному проспекту города было перекрыто.

Аграрии на технике пытались въехать на ступени, ведущие к зданию высшего законодательного органа, и прорвать оцепление полицейских, которые образовали живой щит.

Между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов 16 декабря произошло несколько стычек. Правоохранители применили слезоточивый газ.

В результате столкновений пострадало несколько сотрудников полиции, их забрал прибывший экипаж скорой помощи.

Также в среду представители протестующих провели переговоры с депутатами парламента в здании высшего законодательного органа. После дискуссии, которая длилась порядка часа, участники беседы договорились встретиться еще раз. Законодатели отметили, что им нужно обсудить озвученные сельхозпроизводителями требования.

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