Движение в центре Кишинева возобновлено: фермеры освободили дорогу

КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. После длительных дискуссий с представителями полиции протестующие аграрии решили освободить проезжую часть на проспекте Штефана чел Маре, которую заняли в ходе митинга в четверг.

Участники акции ушли ближе к зданию высшего законодательного органа и обосновались вместе с сельхозтехникой рядом со ступенями.

Между протестующими и институтом власти растянулись ряды полицейских, там же припаркованы несколько спецмашин, перегородивших путь к входу в парламент.

В ходе акции митингующие скандируют лозунги за досрочные парламентские выборы и отставку правительства.

Кроме того, аграрии выразили недовольство работой парламента и методами голосования депутатов.

К протестующим выходили несколько парламентариев от оппозиции, они также осудили прошедшее накануне голосование.

В среду депутаты проголосовали за отмену так называемого "закона о миллиарде", по которому возвращение украденных средств после масштабной банковской кражи ложится на плечи рядовых граждан. Согласно этому нормативному акту, в бюджете освободится около 600 миллионов леев, которые планируется направить в Фонд по субсидированию аграриев.

Протест в среду

Молдавские фермеры провели протест и в среду. Тракторы стояли на участке проспекта Штефана чел Маре у здания высшего законодательного органа, на тротуарах и клумбах. Движение транспорта по главному проспекту города было перекрыто.

Аграрии на технике пытались въехать на ступени, ведущие к зданию высшего законодательного органа, и прорвать оцепление полицейских, которые образовали живой щит.

Между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов 16 декабря произошло несколько стычек. Правоохранители применили слезоточивый газ.

В результате столкновений пострадало несколько сотрудников полиции, их забрал прибывший экипаж скорой помощи.

Также в среду представители протестующих провели переговоры с депутатами парламента в здании высшего законодательного органа. После дискуссии, которая длилась порядка часа, участники беседы договорились встретиться еще раз. Законодатели отметили, что им нужно обсудить озвученные сельхозпроизводителями требования.

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