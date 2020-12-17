Стоимость медицинского полиса в 2021 году останется прежней

КИШИНЕВ, 17 дек — Sputnik. Взносы по обязательному медицинскому страхованию в фиксированном размере, а также в процентной форме от заработной платы и других вознаграждений останутся неизменными. Таким образом стоимость медицинского полиса в 2021 году не изменится и составит 4056 леев.

При оплате полиса в первые три месяца года будут применяться скидки в размере 50, 60 и 75 процентов, сообщила Национальная компания медицинского страхования после того, как депутаты парламента приняли Закон о фондах обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2021 год в окончательном чтении на заседании парламента в среду, 16 декабря.

По сравнению с суммой, утвержденной на 2020 год, прогнозируется увеличение доходов ФОМС почти на 2,76 миллиарда леев или примерно на 33 процента по сравнению с прошлым годом. Соответственно, расходы вырастут на 2,96 миллиарда леев или на 35,3 процента.

Также законом предусмотрено покрытие расходов, связанных с увеличением на 30 процентов с 1 января 2021 года официальной заработной платы сотрудников государственных медицинских учреждений.

На обеспечение деятельности больниц будет направлено в общей сложности более 5 миллиардов 847 миллионов леев. Это позволит обеспечить финансовое покрытие больничных услуг, предоставляемых пациентам с COVID-19, работу отделений неотложной помощи, хирургических случаев, а также услуг в рамках специальных программ.

На первичную медико-санитарную помощь расходы планируется увеличить более чем на 667 миллионов леев или на 29,6 процента по сравнению с бюджетом, утвержденным на 2020 год. Речь идет в том числе о покрытии стоимости компенсируемых лекарств, включая препараты для пациентов с диабетом, а также расширение списка компенсируемых препаратов.

Закон о фондах обязательного медицинского страхования на будущий год начнет действовать с 1 января 2021 года.

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