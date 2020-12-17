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Протест аграриев в Кишиневе 17 декабря 2020 года

Аграрии дали властям еще сутки на выполнение требований

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201217/32930648/agrarii-dali-vlastyam-esche-sutki-na-vypolnenie-trebovaniy.html

Протестующие хотят документального подтверждения, что будет выделена помощь в размере 3 тысяч леев за каждый пострадавший гектар культур второй группы.

КИШИНЕВ, 17 дек — Sputnik. Во время дискуссий с депутатами парламента представители протестующих заявили, что ограничивают сутками срок выполнения их требований. 

"Мы даем вам еще 24 часа, чтобы вы пришли с конкретными обещаниями и решениями. Нужно, чтобы фермеры получили за полученный ущерб от засухи по 3 тысячи леев за каждый гектар с пострадавшими культурами второй группы. Иначе мы перейдем к более жестким действиям", — заявил сельхозпроизводитель Сержиу Штефанко. 

Протестующие отметили, что не собираются уходить домой и сегодня, но будут продолжать митинговать мирно. Очередную акцию они запланировали на 11 часов в пятницу, 18 декабря. В этот день они будут ждать решения властей. 

Ион Пержу
© Sputnik / Miroslav Rotari
Пержу: власти выполнили экономические требования протестующих

"Мы, фермеры, продемонстрировали, что можно что-то менять в этой стране. Завтра продемонстрируем, что без выполнения наших требований мы не уйдем отсюда. Мы не отступим. До завтра прошу не делать ни одного шага назад", — добавил Штефанко.

Аграрии добились от властей, что ставка НДС в сельском хозяйстве может остаться на уровне 8%, как в 2020 году, но говорят, что им только пообещали, что после отмены "закона о миллиарде" им выдадут компенсации по 3 тысячи леев. Однако "нет документа, где было бы черным по белому написано, что именно так и произойдет". 

Ранее министр сельского хозяйства Ион Пержу в радиостудии Sputnik Молдова рассказал, что у фермеров больше не должно быть причин для протестов, так как основные требования выполнены. А то, что аграрии остаются в центре столицы, говорит об их политических интересах.

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