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Врач в больнице.

Минздрав: в Молдове за сутки подтверждены 1590 случаев COVID-19

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (135)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201217/32931431/minzdrav-v-moldove-za-sutki-podtverzhdeny-1590-sluchaev-covid-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове достигло 131 919.

КИШИНЕВ, 17 дек — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 1590 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом заявил Минздрав в четверг вечером.

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Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 131 919.

Зафиксированы 5 эпизодов импорта из Италии, России и Украины.

За минувшие 24 часа проведены 3803 теста, при этом первичных — 3472.

Коронавирус выявлен в том числе у 79 медработников: 32 врачей, 33 медсестер и 14 сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 265 пациентов (из них 55 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

Из больниц выписаны 1553 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент — 114 230 человек.

Зафиксировано еще 24 летальных исхода, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 2674.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который сохранялся до 30 сентября.

ЧП в сфере здравоохранения еще раз продлили на период с 30 ноября до 15 января.

Также с 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (135)

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Теги:
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