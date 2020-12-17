Мэрия нашла способ восстановить фасады исторических зданий в центре Кишинева

Чтобы памятники старины не утратили своего исторического очарования, городские власти предлагают стимулировать частный сектор.

КИШИНЕВ, 17 дек — Sputnik. Генеральный примар столицы Ион Чебан предлагает освободить от муниципальных налогов предприятия и организации, которые будут восстанавливать фасады исторических зданий в центре Кишинева.

По его словам, под их крышей расположены рестораны, отели, кондитерские, различные магазины.

"Мы создадим мотивирующие условия, благодаря которым эти исторические памятники могут быть восстановлены. Мы думаем о том, чтобы освободить от некоторых налогов экономических агентов, участвующих в реставрации фасадов", — заявил градоначальник.

По словам Чебана, старинные объекты в центре города не должны терять своего исторического очарования.

"Мы должны видеть не различные пестрые объявления, а здание во всем его историческом великолепии", — написал примар.

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