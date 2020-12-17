Кишиневцы голосованием выбрали маршрут общественного транспорта

Инициатива о принятии решения после консультаций с горожанами — новое слово в работе столичной примэрии.

КИШИНЕВ, 17 дек — Sputnik. Кишиневцы путем голосования выбрали, каким именно должен быть новый маршрут общественного транспорта, который будет ходить по недавно отремонтированной улице Албишоара.

Результаты опроса, запущенного на сайте столичной администрации, представил мэр города Ион Чебан.

Градоначальник сообщил, что за двое суток голосования с того момента, как был запущен опрос, свое мнение выразили почти 11 тысяч человек.

В итоге было решено, что транспорт пойдет по маршруту улица Алба-Юлия - улица Албишоара - железнодорожный вокзал. За этот вариант отдали свои голоса более 4 тысяч жителей города.

Альтернативный маршрут набрал почти три тысячи голосов.

Ранее столичный градоначальник уже сообщал, что секторы Кишинева Ботанику и Буюканы свяжет новый троллейбусный маршрут по улице Албишоара, которая была сдана в эксплуатацию после проведенного городскими властями капитального ремонта.

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