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Улица Албишоара.

Кишиневцы голосованием выбрали маршрут общественного транспорта

© Photo : Facebook / Ion Ceban
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201217/32931826/kishinevcy-golosovaniem-vybrali-marshrut-obshestvennogo-transporta.html

Инициатива о принятии решения после консультаций с горожанами — новое слово в работе столичной примэрии.

КИШИНЕВ, 17 дек — Sputnik. Кишиневцы путем голосования выбрали, каким именно должен быть новый маршрут общественного транспорта, который будет ходить по недавно отремонтированной улице Албишоара.

общественный транспорт
© Sputnik / Mihai Caraus
В Кишинев прибыли первые 15 троллейбусов, купленных в Риге

Результаты опроса, запущенного на сайте столичной администрации, представил мэр города Ион Чебан.

Градоначальник сообщил, что за двое суток голосования с того момента, как был запущен опрос, свое мнение выразили почти 11 тысяч человек.

В итоге было решено, что транспорт пойдет по маршруту улица Алба-Юлия - улица Албишоара - железнодорожный вокзал. За этот вариант отдали свои голоса более 4 тысяч жителей города.

Альтернативный маршрут набрал почти три тысячи голосов.

Ранее столичный градоначальник уже сообщал, что секторы Кишинева Ботанику и Буюканы свяжет новый троллейбусный маршрут по улице Албишоара, которая была сдана в эксплуатацию после проведенного городскими властями капитального ремонта.

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Теги:
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