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Скорая помощь.

Для ковид-центра в Кишиневе приобрели современные реанимобили

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (137)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201217/32933381/dlya-centra-covid-19-v-kishineve-priobreli-sovremennye-reanimobili.html

Обе машины 2015 года выпуска находятся в отличном техническом состоянии и оснащены всем необходимым оборудованием.

КИШИНЕВ, 17 дек — Sputnik. Для Центра COVID-19, который располагается на площадке "Moldexpo" в Кишиневе, за счет муниципального бюджета приобретены два реанимобиля. Машины не новые, но достаточно современные и находятся в отличном техническом состоянии, сообщил генеральный примар столицы Ион Чебан.

Скорая помощь.
© Sputnik / Mihai Caraus
За неделю в "скорую помощь" обратились более 17 тысяч раз

Выделенных муниципалитетом средств хватит на то, чтобы приобрести еще один специализированный автомобиль скорой помощи, сообщил градоначальник.

На покупку реанимобилей выпуска 2015 года на базе грузовика Mercedes было выделено около миллиона леев. Стоимость обеих машин, включая их перегон в Молдову и оплату таможенной пошлины, составила 34,8 тысяч евро, или около 700 тысяч леев, уточнил Чебан. По его словам, новые, с конвейера автомобили обошлись бы городу в десятки раз дороже.

Машины оснащены необходимым медицинским оборудованием для интенсивной терапии, а также системой контроля за самочувствием пациента. Это позволит прямо в пути оказать помощь находящимся в тяжелом состоянии.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (137)

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Теги:
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