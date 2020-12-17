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Национальная филармония после пожара.

В поддержку Национальной филармонии пройдет международный онлайн-концерт

© Photo : Facebook / Nicolae Botgros
Общество
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Тема:
Пожар в Национальной филармонии: подробности (35)
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Организаторами акции выступили уроженцы Молдовы, которые постоянно проживают в Великобритании, все средства будут перечислены на счета, открытые для пожертвований на восстановление сгоревшего музыкального учреждения.

КИШИНЕВ, 17 дек — Sputnik. Благотворительный концерт в поддержку Национальной филармонии пройдет при поддержке Ассоциации молдаван Великобритании. Об этом общественная организация сообщила в социальных сетях.

Участниками музыкального представления в режиме онлайн 23 декабря станут британские мастера сцены, а также их молдавские коллеги, в том числе артисты Национальной филармонии.

Средства, собранные во время проведения концерта, будут направлены на восстановление культурного центра, пострадавшего во время пожара, сообщают организаторы мероприятия.

Демонтаж конструкций.
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
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В ноябре правительство выделило более 450 тысяч леев на частичный снос сгоревшего здания, где располагалась Национальная филармония. Кроме того, открыты специальные счета для перевода пожертвований от частных лиц и организаций.

Произошедший 24 сентября в здании Национальной филармонии имени Сергея Лункевича пожар обернулся трагедией для культуры Молдовы. Огонь уничтожил оба концертных зала. Пострадали ценные музыкальные инструменты и партитуры. Площадь возгорания превысила три тысячи квадратных метров.

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Тема:
Пожар в Национальной филармонии: подробности (35)

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Теги:
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