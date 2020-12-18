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Министерство Внутренних Дел

На страже закона и порядка: полиция Молдовы отмечает 30-летие

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201218/32935658/politsiya-moldovy-otmechaet-30-letie.html

Поздравления с 30-летием со дня основания органы внутренних дел Республики Молдова получили от высшего руководства страны.

КИШИНЕВ, 18 дек — Sputnik. Три десятилетия со дня основания отмечают органы внутренних дел Республики Молдова. По этому случаю в Кишиневе состоялось торжественное возложение цветов к памятнику сотрудникам полиции, погибшим при исполнении служебных обязанностей.

Глава МВД павел Войку в своем поздравительном послании выразил благодарность сотрудникам ведомства за самоотдачу, упорный труд и самоотверженность.

"Я твердо убежден, что вся команда Министерства внутренних дел и впредь будет прилагать все усилия для преодоления возникающих проблем и будет работать еще более эффективно для обеспечения порядка и безопасности, проявляя самоотверженность в деле защиты высших ценностей - суверенитета, независимости и целостности Республики Молдова", - заявил министр.

Поздравления сотрудникам органов внутрених дел направил действующий президент Молдовы Игорь Додон. Он поблагодарил полицейских за службу и высокий профессионализм, а также за верность долгу. 

"Эпидемиологический кризис стал настоящим испытанием для нашей страны. И в такой ситуации именно вы вместе с другими героями нашего времени, не жалея своего здоровья, своих сил, сражаетесь на передовой против пандемии. Желаю всем сотрудникам и ветеранам полиции радости, личных достижений и повышения по службе. Упорствуйте во благо народа и процветания Республики Молдова!" - отметил Игорь Додон в своем поздравительном сообщении.

Слова признательности сотрудникам МВД направил и премьер-министр республики Ион Кику. Он отметил, что за три десятилетия полиция Молдовы претерпела ряд изменений, направленных на модернизацию органов внутренних дел. Председатель правительства подчеркнул важность ответственной работы каждого полицейского.  

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© Photo : Facebook / Guvernul Republicii Moldova
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"Выражаю огромную благодарность ветеранам Национальной полиции и благодарю их за их работу по предупреждению преступности и борьбе с ней, а также за их ценный вклад в подготовку молодых сотрудников Министерства внутренних дел".

Ион Кику особо отметил важность поддержания общественного порядка, особенно в условиях пандемии коронавируса и в контексте протестных акций, которые проходят в столице.

Закон "О полиции" был принят в Республике Молдова 18 декабря 1990 года. Он определил место, роль и принципы деятельности структуры в системе органов центральной и местной власти. Молдавская полиция является частью МВД республики, в ее задачи входит защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан страны.

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