На страже закона и порядка: полиция Молдовы отмечает 30-летие

Поздравления с 30-летием со дня основания органы внутренних дел Республики Молдова получили от высшего руководства страны.

КИШИНЕВ, 18 дек — Sputnik. Три десятилетия со дня основания отмечают органы внутренних дел Республики Молдова. По этому случаю в Кишиневе состоялось торжественное возложение цветов к памятнику сотрудникам полиции, погибшим при исполнении служебных обязанностей.

Глава МВД павел Войку в своем поздравительном послании выразил благодарность сотрудникам ведомства за самоотдачу, упорный труд и самоотверженность.

"Я твердо убежден, что вся команда Министерства внутренних дел и впредь будет прилагать все усилия для преодоления возникающих проблем и будет работать еще более эффективно для обеспечения порядка и безопасности, проявляя самоотверженность в деле защиты высших ценностей - суверенитета, независимости и целостности Республики Молдова", - заявил министр.

Поздравления сотрудникам органов внутрених дел направил действующий президент Молдовы Игорь Додон. Он поблагодарил полицейских за службу и высокий профессионализм, а также за верность долгу.

"Эпидемиологический кризис стал настоящим испытанием для нашей страны. И в такой ситуации именно вы вместе с другими героями нашего времени, не жалея своего здоровья, своих сил, сражаетесь на передовой против пандемии. Желаю всем сотрудникам и ветеранам полиции радости, личных достижений и повышения по службе. Упорствуйте во благо народа и процветания Республики Молдова!" - отметил Игорь Додон в своем поздравительном сообщении.

Слова признательности сотрудникам МВД направил и премьер-министр республики Ион Кику. Он отметил, что за три десятилетия полиция Молдовы претерпела ряд изменений, направленных на модернизацию органов внутренних дел. Председатель правительства подчеркнул важность ответственной работы каждого полицейского.

"Выражаю огромную благодарность ветеранам Национальной полиции и благодарю их за их работу по предупреждению преступности и борьбе с ней, а также за их ценный вклад в подготовку молодых сотрудников Министерства внутренних дел".

Ион Кику особо отметил важность поддержания общественного порядка, особенно в условиях пандемии коронавируса и в контексте протестных акций, которые проходят в столице.

Закон "О полиции" был принят в Республике Молдова 18 декабря 1990 года. Он определил место, роль и принципы деятельности структуры в системе органов центральной и местной власти. Молдавская полиция является частью МВД республики, в ее задачи входит защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан страны.

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