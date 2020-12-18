Президент Молдовы подписал ряд резонансных законов

Действующий глава государства Игорь Додон подписал недавно принятые в парламенте законы: о снижении пенсионного возраста, о функционировании языков, об отмене "закона о миллиарде", об отмене запрета на российские программы, о переводе инструкций к лекарствам на русский язык, а также пакет "гагаузских законов". Об этом президент написал в своем Facebook.

Все названные проекты были приняты парламентом в окончательном чтении на заседании 16 декабря.

Гагаузские законы

Поправки в закон об административно-территориальном устройстве Молдовы и в закон о местном публичном управлении из так называемого "гагаузского пакета" были разработаны несколько лет назад с целью обеспечения функциональности органов самоуправления южной автономии.

Русский язык

Украденный миллиард

Законопроект о функционировании языков закрепляет в том числе статус русского языка как языка межнационального общения. Проект о переводе вкладышей к лекарствам на русский язык предполагает, что аптеки и медицинские учреждения при наличии соответствующего требования предоставят инструкции к медикаментам на государственном или русском языке.

В парламенте проголосовали за отмену так называемого "закона о миллиарде", который предусматривал, что возвращение украденных средств после масштабной банковской аферы ложится на плечи обычных граждан.

Высвободившиеся около 600 миллионов леев депутат от ПСРМ Влад Батрынча обещал направить в фонд по субсидированию аграриев.

Пенсионный возраст

Законопроект о снижении пенсионного возраста в Молдове предусматривает снижение возраста выхода на заслуженный отдых до 57 лет для женщин и до 62 лет для мужчин. Если у женщины от пяти детей и больше, она имеет право выйти на пенсию в 54 года.

Российские телеканалы

Законопроект о поправках в Кодекс аудиовизуальных услуг отменяет запрет на ретрансляцию в Молдове российских информационно-аналитических программ.

Предыдущие поправки в Кодекс вступили в силу в феврале 2018 года. Была запрещена трансляция на территории Молдовы новостных, аналитических и политических передач из стран, не присоединившихся к Европейской конвенции о трансграничном телевидении. Россия подписала конвенцию еще в 2006 году, но не ратифицировала ее.

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