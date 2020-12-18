15:48 18 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.05
  • USD17.20
  • RUB0.24
  • RON4.32
  • UAH0.62
Поиск
Игорь Додон участвует в заседании Совета глав государств СНГ

Игорь Додон заявил о попытках дестабилизировать ситуацию в странах СНГ

© Photo : Facebook / Dodon Igor
Общество
Получить короткую ссылку
14010
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0c/12/32940060.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201218/32939684/igor-dodon-zayavil-o-popytkakh-destabilizirovat-situatsiyu-v-stranakh-sng.html

Действующий президент Молдовы предложил активней работать над информационным продвижением Содружества Независимых Государств.

КИШИНЕВ, 18 дек – Sputnik. Действующий президент Молдовы Игорь Додон отметил наличие "четкой стратегии, направленной на дестабилизацию ситуации в странах СНГ" и предложил продумать и принять план информационного продвижения Содружества Независимых Государств. Заявления прозвучали на заседании Совета глав государств СНГ. По мнению главы государства, в современных условиях необходимо активней информировать граждан стран СНГ о деятельности организации.

"Прослеживается четкая стратегия, направленная на дестабилизацию внутриполитической ситуации в странах СНГ, на создание в его пространстве очагов нестабильности и нацеленная в основном против нашего стратегического партнера – против Российской Федерации. С учетом нарастающей геополитической конфронтации было бы наивно полагать, что в 2021 году давление и подрывная деятельность на постсоветском пространстве ослабнут", – заявил Додон.

Он предложил лучше освещать деятельность Содружества, рассказывать гражданам о достигнутых результатах.

"На мой взгляд, важным является вопрос о том, все ли делается для продвижения этих результатов и перспектив в публичном пространстве. Одной из причин высказываемых иногда сомнений в необходимости существования СНГ и суждений о ненужности и неэффективности нашего объединения считаю недостаточную информированность людей, низкий уровень их осведомленности о том, чем занимается Содружество, в чем его важность для наших государств и для наших граждан", – обратился к коллегам Додон.

По словам действующего президента, в современных условиях необходимо принять план информационного продвижения СНГ.

"Нам необходимо активнее задействовать современные информационные и коммуникационные технологии, которые особенно востребованы молодым поколением. Целесообразно использовать возможности неправительственных организаций, создавать новые дискуссионные площадки, привлекать экспертное сообщество и журналистский корпус", – уточнил Игорь Додон.

Он также предложил коллегам наладить более тесное сотрудничество между СНГ и ЕАЭС.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Протест аграриев 16 декабря 2020.
Фото: Тракторами — на парламент. Как проходил протест аграриев в Кишиневе
Путин ответил Санду на призыв вывести российских миротворцев из Приднестровья.
Видео — Путин рассказал об условиях вывода миротворцев из Приднестровья
Средняя зарплата в Молдове и в соседних странах.
Рейтинг зарплат в Молдове и в соседних странах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться