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Лекарства

Пациенты с легкой формой COVID-19 получат компенсированные лекарства

© Sputnik / Алексей Майшев
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (142)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201218/32940576/lyudi-s-legkoy-formoy-covid-19-poluchat-kompensirovannye-lekarstva.html

Ряд препаратов для симптоматического лечения коронавируса нового типа теперь станут в Молдове бесплатными для людей с легкой формой инфекции.

КИШИНЕВ, 18 дек – Sputnik. Люди с легкой и средней формами COVID-19 и те, кто лечится на дому, получат возмещение стоимости лекарств из фондов обязательного медицинского страхования. Об этом сообщили в молдавском Минздраве.

Как отметили в ведомстве, речь идет о некоторых категориях лекарств для симптоматического лечения:

Детям при необходимости будут назначены другие компенсированные препараты:

  • жаропонижающие и противовоспалительные препараты при фебрильном синдроме - парацетамол и ибупрофен;
  • муколитики и отхаркивающие средства - амброксол, ацетилцистеин, карбоцистеин.

В зависимости от развития симптомов пациентам с умеренными формами заболевания могут быть назначены антибактериальные препараты: кларитромицин, азитромицин, рокситромицин, амоксициллин, амоксициллин, ацидумклавуланикум, доксициклин, цефуроксим, цефаким.

Возмещаемые лекарства для лечения нового коронавируса в домашних условиях будут выписываться как застрахованным, так и не застрахованным в системе ОМС лицам.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (142)

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