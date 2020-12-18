Пациенты с легкой формой COVID-19 получат компенсированные лекарства

Ряд препаратов для симптоматического лечения коронавируса нового типа теперь станут в Молдове бесплатными для людей с легкой формой инфекции.

КИШИНЕВ, 18 дек – Sputnik. Люди с легкой и средней формами COVID-19 и те, кто лечится на дому, получат возмещение стоимости лекарств из фондов обязательного медицинского страхования. Об этом сообщили в молдавском Минздраве.

Как отметили в ведомстве, речь идет о некоторых категориях лекарств для симптоматического лечения:

Антитромботические препараты и антикоагулянты - ацетилсалициловая кислота, клопидогрел, сулодексид; © Sputnik / Владимир Астапкович Пособия в РМ получат почти четыре тысячи человек, заболевших COVID-19 на работе

Лекарства, регулирующие кислотность желудочного сока (фамотидин), вазодилататоры (пентоксифиллин) и бронходилататоры (сальбутамол).

Детям при необходимости будут назначены другие компенсированные препараты:

жаропонижающие и противовоспалительные препараты при фебрильном синдроме - парацетамол и ибупрофен;

муколитики и отхаркивающие средства - амброксол, ацетилцистеин, карбоцистеин.

В зависимости от развития симптомов пациентам с умеренными формами заболевания могут быть назначены антибактериальные препараты: кларитромицин, азитромицин, рокситромицин, амоксициллин, амоксициллин, ацидумклавуланикум, доксициклин, цефуроксим, цефаким.

Возмещаемые лекарства для лечения нового коронавируса в домашних условиях будут выписываться как застрахованным, так и не застрахованным в системе ОМС лицам.

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