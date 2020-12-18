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Врач.

Минздрав: в Молдове за сутки подтвержден 1441 случай COVID-19

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (145)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201218/32943185/minzdrav-v-moldove-za-sutki-podtverzhdeny--sluchaev-covid-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове достигло 133 360.

КИШИНЕВ, 18 дек — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтвержден 1441 новый случай инфицирования COVID-19. Об этом заявил Минздрав в пятницу вечером.

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Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 133 360.

Зафиксированы 8 эпизодов импорта: три из Румынии, по два — из Украины и Германии, один — из Чехии.  

За минувшие 24 часа проведены 3569 тестов, при этом первичных — 3254.

Коронавирус выявлен в том числе у 58 медработников: 11 врачей, 31 медсестры и 16 сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 264 пациента (из них 58 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

Из больниц выписаны 1382 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент — 115 612 человек.

Зафиксировано еще 26 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 2700.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который сохранялся до 30 сентября.

ЧП в сфере здравоохранения еще раз продлили на период с 30 ноября до 15 января.

Также с 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (145)

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