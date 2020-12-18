Протестующие аграрии берут передышку — когда продолжится их акция

Сельхозпроизводители обещают еще более массовые и решительные манифестации недовольства на следующей неделе.

КИШИНЕВ, 18 дек — Sputnik. Аграрии сворачивают протест и обещают вернуться после выходных. Об этом на митинге объявили организаторы. Следующая акция назначен на вторник, 22 декабря.

По словам протестующих, в парламенте нет никого, кроме представителей платформы DA, а переговорщик от социалистов Раду Мудряк не берет трубку.

"В понедельник должно пройти бюро парламента, которое решит, когда рассматривать вотум недоверия. На этом заседании оппозиционные фракции потребуют вернуться к обсуждению в парламенте. Во вторник вместе с рестораторами, с транспортниками, с местными властями и со всем народом собираемся, чтобы решить, что делать дальше", — заявил один из организаторов митинга.

К протестующим вышел вице-спикер парламента Александр Слусарь.

Он объявил, что не смог добиться от коллег-депутатов готового и понятного механизма выплаты компенсаций.

"Механизм выплаты компенсаций в руках правительства. До вотума недоверия, за три дня оно должно предложить механизм", — заявил Слусарь.

Он пообещал обжаловать некоторые из законов, принятых 16 ноября, в Конституционном суде.

"Мы вам говорим спасибо, во вторник каждый пусть приведет еще десять, чтоб нас было намного больше", — обратился к протестующим один из организаторов.

В четверг представители протестующих заявили, что ограничивают сутками срок выполнения их требований. Они хотят документального подтверждения, что будет выделена помощь в размере 3 тысяч леев за каждый пострадавший гектар культур второй группы.

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