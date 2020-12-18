Примар Кишинева рассказал, сколько койко-мест доступны в больницах столицы

Муниципальные власти держат на контроле количество мест в больницах для зараженных коронавирусом нового типа. В случае надобности власти готовы поспособствовать поиску дополнительных коек.

КИШИНЕВ, 18 дек — Sputnik. В настоящее время в Центре COVID-19 в Кишиневе подготовлено 200 мест, которые будут задействованы для стационарного лечения больных коронавирусом. Рассматривается возможность приема сверх этого еще 140 пациентов. Такую информацию привел примар Кишинева Ион Чебан.

По его словам, в целом вместительность Центра COVID-19 в Кишиневе составит 340 мест, кроме того будет обустроено дополнительное помещение на 80 коек для приема пациентов с подозрением на инфекцию.

"С начала пандемии муниципальные больницы были адаптированы для госпитализации и лечения пациентов с коронавирусом, выделены отделения и блоки, а некоторые медицинские учреждения были реорганизованы", — уточнил Чебан.

Всего дополнительно обустроено 1130 мест для взрослых в Муниципальной фтизиопневмологической клинике, а также в больницах Георге Палади, Святой Троицы и Святого Архангела Михаила.

В то же время в двух детских лечебных учреждениях задействованы 167 коек для инфицированных COVID-19 маленьких пациентов.

Градоначальник напомнил, что в муниципальном бюджете предусмотрены 43 миллиона леев для управления пандемией COVID-19, кроме того выделены средства из резервного фонда и из пожертвований, полученных на счета примэрии, на оснащение больниц и врачей в этот период.

Также из пожертвований во все больницы и учреждения первичной медико-санитарной помощи было передано защитное снаряжение и медицинское оборудование.

По мнению Чебана, все эти инвестиции способствовали правильному и оперативному управлению пандемией.

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