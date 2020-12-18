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Молдова исключила Россию из списка стран, при въезде из которых нужна самоизоляция

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (147)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201218/32947944/obnovlen-spisok-stran-po-priezdu-iz-kotorykh-nado-ukhodit-na-samoizolyatsiyu.html

В новом перечне, опубликованном Минздравом, 37 государств. На прошлой неделе их было значительно больше — 63.

КИШИНЕВ, 18 дек — Sputnik. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты обновило список стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, при въезде из которых на территорию Молдовы необходимо соблюдать 14-дневный режим самоизоляции.

Этот перечень обновляется каждые две недели и вступает в силу в понедельник следующей недели.

Новый список вступит в силу 21 декабря.

Из него исключили некоторые страны, которые массово посещают граждане Молдовы. Речь идет о России, Великобритании, Израиле, Франции и Германии. 

В новый список из 37 позиций по-прежнему входят страны-соседи Молдовы — Румыния и Украина.

Также в нем остаются Соединенные Штаты, Италия, Турция, Кипр, Грузия и другие. 

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (147)

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