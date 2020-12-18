Спикер парламента об аграриях: непонятно, против чего они протестуют

Власти, по словам спикера, выполнили большую часть требований манифестантов, а в целом за весь завершающийся год оказали небывалую поддержку сельхозпроизводителям.

КИШИНЕВ, 18 дек — Sputnik. Председатель парламента Молдовы Зинаида Гречаная считает, что у аграриев более не должно быть причин для протестов. Такое заявление она сделала в эфире одного из телеканалов.

По мнению спикера, власти пошли на уступки и выполнили основные выдвинутые требования.

"НДС не повысился, а остался прежним. Как экономист я с этим не соглашусь, это нужно было однажды сделать, но начались протесты. Фермеров кто-то вводит в заблуждение, ведь Фонд субсидирования также был повышен. Он в целом был очень большим в этом году", — отметила председатель парламента.

Она добавила, что в 2022 году НДС может все же повыситься, но лишь после бесед с аграриями.

По словам Гречаной, взамен государство может предложить фермерам помощь, уточнив, что источники финансовых средств для таких нужд могут быть самыми разными.

Председатель парламента также выступила в защиту так называемого "закона о миллиарде", согласно которому государство сможет высвободить для поддержки сельхозпроизводителей порядка 600 миллионов.

"Насколько я проинформирована, – это те же люди, которые протестовали и осенью. Тогда они требовали возмещения убытков от потери зерновых. Надо помнить, у нас фермеры не только из пяти районов, которые протестуют. Есть и другие. Это значит, что кто-то из политиков просто провоцирует, чтобы как-то поднять свой политический рейтинг", — считает спикер.

Она напомнила, что после предыдущих крупных протестов фермеров правительство изыскало резервы и выделило на каждый гектар, пострадавший от засухи, по 1500 леев компенсации, а всего – около 300 миллионов леев, это сумма, которую ранее сельхозпроизводители не получали.

Что касается других требований протестующих – досрочные выборы и отставка правительства, Гречаная отметила, что кабмину уже выдвинут вотум недоверия, а о необходимости досрочных выборов высказываются представители практически всех фракций парламента, что значит – процедуру рано ли поздно инициируют.

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