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Работа таможенных и пограничных служб Украины/

Тест или изоляция: Украина оставила Молдову в списке стран "красной зоны"

© Sputnik / Александр Мазуркевич
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (150)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201219/32951374/test-ili-izolyatsiya-ukraina-ostavila-moldovu-v-spiske-stran-krasnoy-zony.html

В тот же перечень вошли Дания, Словакия, Турция, Армения, Латвия, Эстония, Италия, Босния и Герцеговина.

КИШИНЕВ, 19 дек — Sputnik. Украина обновила список стран "красной зоны". По сравнению с прошлой неделей, его пополнили восемь позиций. Молдова осталась в числе государств с высоким эпидемиологическим риском. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения Украины.

В "красную зону" попадают те страны, в которых заболеваемость COVID-19 выше, чем в Украине. Наряду с нашей республикой там фигурируют Дания, Словакия, Турция, Армения, Латвия, Эстония, Италия и Босния и Герцеговина.

Самолет.
© Sputnik / Максим Богодвид
Молдова исключила Россию из списка стран, при въезде из которых нужна самоизоляция
По прибытии из этих государств в Украину необходимо уйти на самоизоляцию на 14 дней с помощью приложения "Вдома" или в течение суток сделать ПЦР-тест на коронавирус. В случае отрицательного результата самоизоляция не нужна. Также можно приехать с готовым тестом, сделанным не ранее чем за 48 часов до пересечения границы.

Накануне Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы обновило список стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, при въезде из которых на территорию нашей республики необходимо соблюдать 14-дневный режим самоизоляции.

Этот перечень обновляется каждые две недели и вступает в силу в понедельник следующей недели.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (150)

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