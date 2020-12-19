Тест или изоляция: Украина оставила Молдову в списке стран "красной зоны"

КИШИНЕВ, 19 дек — Sputnik. Украина обновила список стран "красной зоны". По сравнению с прошлой неделей, его пополнили восемь позиций. Молдова осталась в числе государств с высоким эпидемиологическим риском. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения Украины.
В "красную зону" попадают те страны, в которых заболеваемость COVID-19 выше, чем в Украине. Наряду с нашей республикой там фигурируют Дания, Словакия, Турция, Армения, Латвия, Эстония, Италия и Босния и Герцеговина.
Накануне Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы обновило список стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, при въезде из которых на территорию нашей республики необходимо соблюдать 14-дневный режим самоизоляции.
Этот перечень обновляется каждые две недели и вступает в силу в понедельник следующей недели.
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