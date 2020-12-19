Додон: Святой Николай особо почитается в Молдове, он покровитель моей семьи

Николай Чудотворец – один из величайших и самых почитаемых святых Православной церкви.

КИШИНЕВ, 19 дек — Sputnik. Действующий президент Молдовы Игорь Додон поздравил сограждан с днем Святого Николая и пожелал всем жителям страны "здоровья, душевного тепла и счастливых праздников". Послание главы государства опубликовано на его странице в социальной сети Facebook.

Глава государства отметил, что Николай Чудотворец – один из величайших и самых почитаемых святых Церкви.

"Святой Николай известен как великий защитник Православия и покровитель несправедливо обвиняемых, купцов, путешественников, моряков и особенно защитник детей. С незапамятных времён Святой Николай особо почитается на молдавской земле", — пишет президент.

Додон особо отметил, что Николай Чудотворец — покровитель его дома и семьи.

© Facebook / Igor Dodon Игорь Додон с женой и сыновьями.

Президент поздравил всех, кто сегодня празднует именины, а также тех, кто отмечает храмовый праздник семейного очага.

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