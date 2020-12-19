В мэрии Кишинева рассказали, как столица будет отмечать зимние праздники

Новогодние торжества в этом году можно будет провести только в кругу родных и близких. Все масштабные мероприятия по-прежнему запрещены.

КИШИНЕВ, 19 дек — Sputnik. Зимние праздники в этом году будут отмечать иначе. Столичные власти не намерены смягчать противоэпидемические меры на период рождественско-новогодних каникул. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал доктор медицинских наук, заместитель начальника столичного управления общественного здоровья и здравоохранения Борис Гылка.

По его словам, введенные ограничения не будут смягчаться в ближайшее время.

"Этого не произойдет по обоснованным причинам. Город подготовлен к безопасному проведению праздников — не будет концертов, ярмарок, вечеринок. Никому не запрещено гулять по улицам, но ношение масок в общественных местах, соблюдение дистанции и меры гигиены будут обязательными для всех”, — заявил Гылка.

Ранее было объявлено, что рождественской ярмарки в Кишиневе в этом году не будет из-за пандемии коронавируса. Но, несмотря на это, муниципальные власти решили установить зеленую красавицу в парке Кафедрального собора.

Там по традиции организовали "новогодний городок", он открылся еще 1 декабря.

Кроме того, многие предприятия и организации решили установить свои новогодние елочки, иллюминация и различные праздничные украшения появляются по всему городу.

Также в каждом секторе столицы будут организованы мероприятия в парках и скверах, но с учетом пандемической ситуации и соблюдением всех действующих норм и ограничений в этот период.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova