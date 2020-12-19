15:26 19 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.05
  • USD17.20
  • RUB0.24
  • RON4.32
  • UAH0.62
Поиск
Новогодняя иллюминация.

В мэрии Кишинева рассказали, как столица будет отмечать зимние праздники

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
9010
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0c/04/32752758.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201219/32953197/v-merii-kishineva-rasskazali-kak-stolitsa-budet-otmechat-prazdniki.html

Новогодние торжества в этом году можно будет провести только в кругу родных и близких. Все масштабные мероприятия по-прежнему запрещены.

КИШИНЕВ, 19 дек — Sputnik. Зимние праздники в этом году будут отмечать иначе. Столичные власти не намерены смягчать противоэпидемические меры на период рождественско-новогодних каникул. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал доктор медицинских наук, заместитель начальника столичного управления общественного здоровья и здравоохранения Борис Гылка.

По его словам, введенные ограничения не будут смягчаться в ближайшее время.

"Этого не произойдет по обоснованным причинам. Город подготовлен к безопасному проведению праздников — не будет концертов, ярмарок, вечеринок. Никому не запрещено гулять по улицам, но ношение масок в общественных местах, соблюдение дистанции и меры гигиены будут обязательными для всех”, — заявил Гылка.

Ранее было объявлено, что рождественской ярмарки в Кишиневе в этом году не будет из-за пандемии коронавируса. Но, несмотря на это, муниципальные власти решили установить зеленую красавицу в парке Кафедрального собора. 

Новый, 2021-й на пороге.
© Sputnik / Mihai Caraus
Праздник к нам приходит: Кишинев украсили по-новогоднему
20

Там по традиции организовали "новогодний городок", он открылся еще 1 декабря. 

Кроме того, многие предприятия и организации решили установить свои новогодние елочки, иллюминация и различные праздничные украшения появляются по всему городу.

Также в каждом секторе столицы будут организованы мероприятия в парках и скверах, но с учетом пандемической ситуации и соблюдением всех действующих норм и ограничений в этот период.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Пока все спали: елка в Кремле, древний алтарь и рейтинг ФИФА
Видео – Игрушечный маскарад: необычные шары на новогоднюю елку
Видео – Названа самая красивая елка в Европе


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Полиция.
Фото: праздник в оцеплении — как полиция отмечает свой профессиональный день
Почему США боятся российских С-400, купленных Турцией?
Видео — Почему США боятся российских С-400, купленных Турцией?
Средняя зарплата в Молдове и в соседних странах.
Рейтинг зарплат в Молдове и в соседних странах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться