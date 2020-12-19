Пограничная полиция вручила водителям полезные подарки

КИШИНЕВ, 19 дек — Sputnik. На протяжении двух дней сотрудники пограничной полиции Молдовы дарят водителям, пересекающим рубеж, полезный набор для периода пандемии. Об этом пресс-служба ведомства сообщила на своей странице в Facebook.

"Вчера и сегодня пограничники пунктов пропуска Северного регионального управления раздавали пассажирам аптечку с самыми необходимыми средствами индивидуальной защиты", — отмечает источник.

Акция направлена ​​на то, чтобы граждане осознали ответственность за соблюдение правил защиты и заботу о своем здоровье во время путешествий.

Пограничная полиция поблагодарила Международную организацию по миграции, представительство ООН в Молдове и Королевство Нидерландов за предоставленные медицинские комплекты.

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