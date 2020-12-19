Три кишиневских сектора представили мэрии свои приоритетные проекты

В субботу началось обсуждение инициатив, которые были подготовлены для реализации в столице в будущем году.

КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. В трех из пяти столичных претур прошли заседания, посвященные приоритетным проектам развития районов города, предусмотренных местным бюджетом на 2021 год. Об итогах заседаний в соцсетях рассказал мэр столиц Ион Чебан.

Ботаника

В случае утверждения бюджета этот сектор получит на развитие инфраструктуры 25 миллионов леев.

В районе планируется:

ремонт тротуаров на бульваре Дачия; © Sputnik / Mihai Caraus Мэрия обнародовала проект бюджета Кишинева на 2021 год

модернизация освещения и обустройство уличной мебели;

асфальтирование Дачии и улиц Куза-Вода, Гренобля, Львова, Пандурилор;

капитальная реконструкция тротуаров со стороны улицы Буребиста, участок улицы Сармиседжетуза - бул. Дачия, в рамках уличной реабилитации;

ремонт инсталляции "Кишинев" на въезде в город.

Будут благоустроены:

сквер "Сармиседжетуза";

сквер, прилегающий к жилому кварталу с улицы Валя Кручий, 24;

сквер Мунчештская/ Пандурилор/Каушень;

сквер Святого Думитру;

реконструкция парка "Долина роз" войдет в III этап.

Чеканы

В этом секторе, по словам примара, на протяжении года удалось осуществить большой проект - капитальный ремонт аллеи бульвара Мирча чел Бэтрын, где еще продолжаются работы. Также отремонтирован подземный переход на ул. А. Руссо 59/4.

В 2021 году предлагается сделать:

Кроме того, на Чеканах собираются обновить светофоры на нескольких перекрестках, заняться обустройством зеленых насаждений, таких, как Панорамная терраса.

Рышкановка

"Главный проект, который мы планируем начать в следующем году - это обустройство и восстановление лесопарка "Рышкань", который находится в заброшенном состоянии уже много лет", - рассказывает Чебан.

Что еще в планах на 2021 год:

обустройство аллеи на бульваре Григоре Виеру;

реабилитация сквера Рэзешилор на улице Дойна (микрорайон Старая Почта); © Sputnik / Anatolii Kiriak Новые тротуары и полный ремонт — в Кишиневе благоустроят сквер на улице Киев

установка ирригационной системы полива в сквере на Московском проспекте, 21 (сквер Мезон);

восстановление дорожного полотна на Московском проспекте, включая реконструкцию и ремонт забора;

обустройство пешеходной зоны по улице Колумна (участок улицы Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони и улицы Александра Пушкина).

Также будет продолжена реконструкция подземных переходов по улице Алеку Руссо, 2/1 и у цирка.

Аналогичным образом в пределах финансовых ресурсов столичные власти намерены обновить тротуары, подъездные дороги, парки и другие объекты в столичных секторах.

Ранее мэрия Кишинева представила проект бюджета на 2021 год для публичного обсуждения. Приведенные данные показывают, что в следующем году расходы из городской казны вырастут и достигнут 5,95 миллиарда леев, доходы - 4,66 миллиарда леев, включая трансферты из государственного бюджета в размере 2,64 миллиарда леев. Дефицит бюджета составит 1,28 миллиарда леев.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova