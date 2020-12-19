Три кишиневских сектора представили мэрии свои приоритетные проекты

КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. В трех из пяти столичных претур прошли заседания, посвященные приоритетным проектам развития районов города, предусмотренных местным бюджетом на 2021 год. Об итогах заседаний в соцсетях рассказал мэр столиц Ион Чебан.
Ботаника
В случае утверждения бюджета этот сектор получит на развитие инфраструктуры 25 миллионов леев.
В районе планируется:
- ремонт тротуаров на бульваре Дачия;© Sputnik / Mihai Caraus
- модернизация освещения и обустройство уличной мебели;
- асфальтирование Дачии и улиц Куза-Вода, Гренобля, Львова, Пандурилор;
- капитальная реконструкция тротуаров со стороны улицы Буребиста, участок улицы Сармиседжетуза - бул. Дачия, в рамках уличной реабилитации;
- ремонт инсталляции "Кишинев" на въезде в город.
Будут благоустроены:
- сквер "Сармиседжетуза";
- сквер, прилегающий к жилому кварталу с улицы Валя Кручий, 24;
- сквер Мунчештская/ Пандурилор/Каушень;
- сквер Святого Думитру;
- реконструкция парка "Долина роз" войдет в III этап.
Чеканы
В этом секторе, по словам примара, на протяжении года удалось осуществить большой проект - капитальный ремонт аллеи бульвара Мирча чел Бэтрын, где еще продолжаются работы. Также отремонтирован подземный переход на ул. А. Руссо 59/4.
В 2021 году предлагается сделать:
- реабилитацию пространства, прилегающего к аллее бульвара Мирча чел Бэтрын;
- ремонт въезда в город;
- расширение бульвара Мирча чел Бэтрын с продлением троллейбусной линии до ул. Буковина, включая разработку проекта;
- начало капитального ремонта Индустриальной улицы.
Кроме того, на Чеканах собираются обновить светофоры на нескольких перекрестках, заняться обустройством зеленых насаждений, таких, как Панорамная терраса.
Рышкановка
"Главный проект, который мы планируем начать в следующем году - это обустройство и восстановление лесопарка "Рышкань", который находится в заброшенном состоянии уже много лет", - рассказывает Чебан.
Что еще в планах на 2021 год:
- обустройство аллеи на бульваре Григоре Виеру;
- реабилитация сквера Рэзешилор на улице Дойна (микрорайон Старая Почта);© Sputnik / Anatolii Kiriak
- установка ирригационной системы полива в сквере на Московском проспекте, 21 (сквер Мезон);
- восстановление дорожного полотна на Московском проспекте, включая реконструкцию и ремонт забора;
- обустройство пешеходной зоны по улице Колумна (участок улицы Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони и улицы Александра Пушкина).
Также будет продолжена реконструкция подземных переходов по улице Алеку Руссо, 2/1 и у цирка.
Аналогичным образом в пределах финансовых ресурсов столичные власти намерены обновить тротуары, подъездные дороги, парки и другие объекты в столичных секторах.
Ранее мэрия Кишинева представила проект бюджета на 2021 год для публичного обсуждения. Приведенные данные показывают, что в следующем году расходы из городской казны вырастут и достигнут 5,95 миллиарда леев, доходы - 4,66 миллиарда леев, включая трансферты из государственного бюджета в размере 2,64 миллиарда леев. Дефицит бюджета составит 1,28 миллиарда леев.
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