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Сквера у театра им. Еминеску.

Три кишиневских сектора представили мэрии свои приоритетные проекты

© Photo : Facebook / Iv Ceban
Общество
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Тема:
События Кишинева (134)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201219/32954573/tri-kishinevskikh-sektora-predstavili-merii-svoi-prioritetnye-proekty.html

В субботу началось обсуждение инициатив, которые были подготовлены для реализации в столице в будущем году.

КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. В трех из пяти столичных претур прошли заседания, посвященные приоритетным проектам развития районов города, предусмотренных местным бюджетом на 2021 год. Об итогах заседаний в соцсетях рассказал мэр столиц Ион Чебан.

Ботаника

В случае утверждения бюджета этот сектор получит на развитие инфраструктуры 25 миллионов леев.

В районе планируется:

  • ремонт тротуаров на бульваре Дачия;
    Примэрия Кишинев
    © Sputnik / Mihai Caraus
    Мэрия обнародовала проект бюджета Кишинева на 2021 год
  • модернизация освещения и обустройство уличной мебели;
  • асфальтирование Дачии и улиц Куза-Вода, Гренобля, Львова, Пандурилор;
  • капитальная реконструкция тротуаров со стороны улицы Буребиста, участок улицы Сармиседжетуза - бул. Дачия, в рамках уличной реабилитации;
  • ремонт инсталляции "Кишинев" на въезде в город.

Будут благоустроены:

  • сквер "Сармиседжетуза";
  • сквер, прилегающий к жилому кварталу с улицы Валя Кручий, 24;
  • сквер Мунчештская/ Пандурилор/Каушень;
  • сквер Святого Думитру;
  • реконструкция парка "Долина роз" войдет в III этап.

Чеканы

В этом секторе, по словам примара, на протяжении года удалось осуществить большой проект - капитальный ремонт аллеи бульвара Мирча чел Бэтрын, где еще продолжаются работы. Также отремонтирован подземный переход на ул. А. Руссо 59/4.

В 2021 году предлагается сделать:

Кроме того, на Чеканах собираются обновить светофоры на нескольких перекрестках, заняться обустройством зеленых насаждений, таких, как Панорамная терраса. 

Рышкановка

"Главный проект, который мы планируем начать в следующем году - это обустройство и восстановление лесопарка "Рышкань", который находится в заброшенном состоянии уже много лет", - рассказывает Чебан.

Что еще в планах на 2021 год:

  • обустройство аллеи на бульваре Григоре Виеру;
  • реабилитация сквера Рэзешилор на улице Дойна (микрорайон Старая Почта);
    Уборка тротуара, иллюстративное фото.
    © Sputnik / Anatolii Kiriak
    Новые тротуары и полный ремонт — в Кишиневе благоустроят сквер на улице Киев
  • установка ирригационной системы полива в сквере на Московском проспекте, 21 (сквер Мезон);
  • восстановление дорожного полотна на Московском проспекте, включая реконструкцию и ремонт забора;
  • обустройство пешеходной зоны по улице Колумна (участок улицы Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони и улицы Александра Пушкина).

Также будет продолжена реконструкция подземных  переходов по улице Алеку Руссо, 2/1 и у цирка. 

Аналогичным образом в пределах финансовых ресурсов столичные власти намерены обновить тротуары, подъездные дороги, парки и другие объекты в столичных секторах.

Ранее мэрия Кишинева представила проект бюджета на 2021 год для публичного обсуждения. Приведенные данные показывают, что в следующем году расходы из городской казны вырастут и достигнут 5,95 миллиарда леев, доходы - 4,66 миллиарда леев, включая трансферты из государственного бюджета в размере 2,64 миллиарда леев. Дефицит бюджета составит 1,28 миллиарда леев.

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Тема:
События Кишинева (134)

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