Минздрав: в Молдове за сутки от осложнений, вызванных COVID-19 умерли 27 человек

КИШИНЕВ, 19 дек — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1218 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом заявил Минздрав в субботу вечером.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 134 578.

Зафиксированы 6 эпизодов импорта: два из Великобритании, по одному — из Румынии, Германии, Франции и России.

За минувшие 24 часа проведены 3636 тестов, при этом первичных — 3198.

Коронавирус выявлен в том числе у 58 медработников: 23 врачей, 28 медсестер и 7 сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 289 пациентов (из них 53 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

Из больниц выписаны 1390 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент — 117 002 человека.

Зафиксировано еще 27 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 2727.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который сохранялся до 30 сентября.

ЧП в сфере здравоохранения еще раз продлили на период с 30 ноября до 15 января.

Также с 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

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