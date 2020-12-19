17:26 19 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.05
  • USD17.20
  • RUB0.24
  • RON4.32
  • UAH0.62
Поиск
Медицинские работники в инфекционной больнице/

Минздрав: в Молдове за сутки от осложнений, вызванных COVID-19 умерли 27 человек

© Sputnik / Кирилл Брага
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (152)
37 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0b/1d/32688647.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201219/32955047/minzdrav-v-moldove-za-sutki-ot-oslozhneniy-vyzvannykh-covid-19-umerli-27-chelovek.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове достигло 134 578.

КИШИНЕВ, 19 дек — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1218 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом заявил Минздрав в субботу вечером.

Лекарства
© Sputnik / Алексей Майшев
Пациенты с легкой формой COVID-19 получат компенсированные лекарства

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 134 578.

Зафиксированы 6 эпизодов импорта: два из Великобритании, по одному — из Румынии, Германии, Франции и России.  

За минувшие 24 часа проведены 3636 тестов, при этом первичных — 3198.

Коронавирус выявлен в том числе у 58 медработников: 23 врачей, 28 медсестер и 7 сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 289 пациентов (из них 53 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

Из больниц выписаны 1390 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент — 117 002 человека.

Зафиксировано еще 27 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 2727.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который сохранялся до 30 сентября.

ЧП в сфере здравоохранения еще раз продлили на период с 30 ноября до 15 января.

Также с 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (152)

По теме

Фото — Ночная жизнь в бывшем эпицентре коронавируса нового типа


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Полиция.
Фото: праздник в оцеплении — как полиция отмечает свой профессиональный день
Меркель рассказала, какими хочет видеть отношения с Россией.
Меркель рассказала, какими хочет видеть отношения с Россией
Средняя зарплата в Молдове и в соседних странах.
Рейтинг зарплат в Молдове и в соседних странах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться