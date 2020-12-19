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Орошение кукурузного поля.

В Молдове станут накапливать дождевую воду для орошения

© Sputnik / В. Седачев
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201219/32955264/v-moldove-stanut-nakaplivat-dozhdevuyu-vodu-dlya-orosheniya.html

Серьезная засуха этого сельскохозяйственного года поощряет поиск технических и финансовых возможностей для противодействия сезонному падению количества влаги в плодородных почвах.

КИШИНЕВ, 19 дек — Sputnik. К середине 2021 года в Кантемирском, Криулянском, Хынчештском, Леовском и Унгенском районах появятся 10 накопительных бассейнов для хранения дождевой воды.

На фоне засухи в Молдове исчезают реки и озера
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Видео: на фоне засухи в Молдове исчезают реки и озера

Резервуары возведут при финансовой поддержке Австрийского агентства сотрудничества в области развития (ADC) в рамках проекта "Снижение климатических рисков и стихийных бедствий", реализуемого программой развития ООН.

Как сообщили в ПРООН Молдова, два бассейна в селе Мэгуреле Унгенского района с объемом воды 25 и 33 тысяч кубометров уже строятся. Их владельцы были выбраны в результате открытого тендера и получили техническую помощь и гранты до 30 тысяч долларов на реализацию проекта.

Каждый резервуар обеспечит доступ к воде для орошения десяткам фермеров.

Молдова в последние годы страдает от изменения климата и роста стихийных бедствий, в частности, засухи. По оценкам специалистов, доступность поверхностных вод в стране уже снизилось на 16-20%, что негативно сказывается на производстве продуктов питания и, как следствие, на здоровье и уровне жизни людей.

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