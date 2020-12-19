Российские соотечественники: прошедший год стал испытанием на прочность

Избранному в конце 2019-го составу правления Координационного совета пришлось доказывать свою эффективность в условиях пандемии, ограничений и совершенно новых требований к общественной работе.

КИШИНЕВ, 19 дек — Sputnik. В столице республики в субботу прошла XII-я Страновая конференция российских соотечественников, проживающих в Молдове. Впервые мероприятие прошло в смешанном формате, когда часть участников присутствовала на собрании очно, а другая подключалась к работе в онлайн-режиме. Санитарно-эпидемиологические нормы диктуют новые условия работы.

С приветственным словом к участникам конференции обратился Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов.

Он отметил, что несмотря на непростые условия уходящего года движение соотечественников активно продолжало свою деятельность по многим направлениям, опираясь на поддержку дипломатической миссии.

Так, благодаря финансовой помощи Посольства в Республике Молдова было капитально отреставрировано 12 воинских памятников на братских могилах советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны на молдавской земле.

В течение года благодаря содействию организаций, входящих в Координационный совет российских соотечественников (КСРС), материальную помощь от Посольства получили сотни людей по всей республике, по обе стороны Днестра. Эта работа будет продолжена и в наступающем году.

Руководитель представительства Россотрудничества в РМ Андрей Муравьев в своем приветствии выразил надежду на плодотворное взаимодействие с организациями КСРС. Едва прибыв к новому месту службы, российский дипломат уже успел побывать на нескольких мероприятиях, проведенных организациями соотечественников, встретиться с руководителями крупных общественных объединений.

Россотрудничество, как многолетний и надежный партнер КСРС, особое внимание уделяет поддержке соотечественников в нашей стране.

© Photo : А. Петрович Андрей Муравьев и Алексей Петрович.

С докладом о проведенной работе выступил председатель КСРС, руководитель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович.

Он отметил, что прошедший год стал для Координационного совета и всего движения соотечественников испытанием на прочность. Избранному в конце минувшего года новому составу правления КСРС пришлось доказывать свою эффективность в условиях пандемии, ограничений и совершенно новых требований к общественной работе.

Несмотря на это, организации КСРС продемонстрировали высокий уровень взаимодействия в непростой обстановке. В рамках деятельности Совета по территории всей республики прошли десятки мероприятий.

В текущем году большая часть из них была приурочена ко Дню Памяти и Славы – 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Некоторые акции КСРС, такие, как шествие Бессмертного полка, успешно провели в онлайн-формате. Несмотря на действующие ограничения, в городах и селах страны в День Победы прошли возложения цветов к могилам павших героев, на мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм" с воинскими почестями предали земле 45 неизвестных солдат Красной армии, в свет вышли новые издания на военно-историческую тематику.

© Sputnik / Николай Костыркин Останки героев предали земле.

О работе по восстановлению памятников советским воинам рассказал председатель Славянской правозащитной организации "Вече" Николай Гуцул. В текущем году 12 воинских святынь в шести районах республики обрели достойный памяти героев облик. Благодаря усилиям поискового отряда "Август" удалось выявить в архивах и увековечить тысячи имен погибших солдат и офицеров Красной армии.

Традиционно в фокусе внимания КСРС мониторинг правовых норм, действующих в сфере соблюдения прав национальных меньшинств и русского языка, в частности. Информационно-аналитический центр при КСРС под руководством Михаила Сидорова, принимал самое активное участие в разработке важных документов в этой области: закона о функционировании языков, вносил предложения в Национальную стратегию развития "Молдова 2030". Благодаря поддержке Фонда защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, в течение года прошло несколько конференций по правозащитной тематике.

© Photo : А. Петрович В зале конференции.

В будущем году организации Координационного совета намерены достойно отметить памятные даты российско-молдавской истории. Это 310 лет Прутскому походу Петра Первого, 80 лет начала Великой Отечественной войны и 60 лет со дня первого полета человека в космос. Итогом конференции стало принятие резолюции, отражающей основные задачи и направления работы движения российских соотечественников, проживающих в Республике Молдова.

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