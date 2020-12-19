Российские соотечественники: прошедший год стал испытанием на прочность

КИШИНЕВ, 19 дек — Sputnik. В столице республики в субботу прошла XII-я Страновая конференция российских соотечественников, проживающих в Молдове. Впервые мероприятие прошло в смешанном формате, когда часть участников присутствовала на собрании очно, а другая подключалась к работе в онлайн-режиме. Санитарно-эпидемиологические нормы диктуют новые условия работы.
С приветственным словом к участникам конференции обратился Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов.
Он отметил, что несмотря на непростые условия уходящего года движение соотечественников активно продолжало свою деятельность по многим направлениям, опираясь на поддержку дипломатической миссии.
В течение года благодаря содействию организаций, входящих в Координационный совет российских соотечественников (КСРС), материальную помощь от Посольства получили сотни людей по всей республике, по обе стороны Днестра. Эта работа будет продолжена и в наступающем году.
Руководитель представительства Россотрудничества в РМ Андрей Муравьев в своем приветствии выразил надежду на плодотворное взаимодействие с организациями КСРС. Едва прибыв к новому месту службы, российский дипломат уже успел побывать на нескольких мероприятиях, проведенных организациями соотечественников, встретиться с руководителями крупных общественных объединений.
Россотрудничество, как многолетний и надежный партнер КСРС, особое внимание уделяет поддержке соотечественников в нашей стране.
С докладом о проведенной работе выступил председатель КСРС, руководитель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович.
Он отметил, что прошедший год стал для Координационного совета и всего движения соотечественников испытанием на прочность. Избранному в конце минувшего года новому составу правления КСРС пришлось доказывать свою эффективность в условиях пандемии, ограничений и совершенно новых требований к общественной работе.
Несмотря на это, организации КСРС продемонстрировали высокий уровень взаимодействия в непростой обстановке. В рамках деятельности Совета по территории всей республики прошли десятки мероприятий.
В текущем году большая часть из них была приурочена ко Дню Памяти и Славы – 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Некоторые акции КСРС, такие, как шествие Бессмертного полка, успешно провели в онлайн-формате. Несмотря на действующие ограничения, в городах и селах страны в День Победы прошли возложения цветов к могилам павших героев, на мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм" с воинскими почестями предали земле 45 неизвестных солдат Красной армии, в свет вышли новые издания на военно-историческую тематику.
О работе по восстановлению памятников советским воинам рассказал председатель Славянской правозащитной организации "Вече" Николай Гуцул. В текущем году 12 воинских святынь в шести районах республики обрели достойный памяти героев облик. Благодаря усилиям поискового отряда "Август" удалось выявить в архивах и увековечить тысячи имен погибших солдат и офицеров Красной армии.
Традиционно в фокусе внимания КСРС мониторинг правовых норм, действующих в сфере соблюдения прав национальных меньшинств и русского языка, в частности. Информационно-аналитический центр при КСРС под руководством Михаила Сидорова, принимал самое активное участие в разработке важных документов в этой области: закона о функционировании языков, вносил предложения в Национальную стратегию развития "Молдова 2030". Благодаря поддержке Фонда защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, в течение года прошло несколько конференций по правозащитной тематике.
В будущем году организации Координационного совета намерены достойно отметить памятные даты российско-молдавской истории. Это 310 лет Прутскому походу Петра Первого, 80 лет начала Великой Отечественной войны и 60 лет со дня первого полета человека в космос. Итогом конференции стало принятие резолюции, отражающей основные задачи и направления работы движения российских соотечественников, проживающих в Республике Молдова.
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