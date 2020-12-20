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Вечерний Кишинев.

Как мэрия Кишинева планирует развивать сектора Буюканы и Центр в 2021 году

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
События Кишинева (135)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201220/32957169/kak-meriya-kishineva-planiruet-razvivat-sektora-buyukany-i-tsentr-v-2021-godu.html

В столичных претурах обсудили инициативы, которые были подготовлены для реализации в следующем году.

КИШИНЕВ, 20 дек — Sputnik. В претурах секторов Центр и Буюканы прошли заседания, посвященные приоритетным проектам развития районов города, предусмотренных местным бюджетом на 2021 год. Об итогах заседаний в соцсетях рассказал мэр столицы Ион Чебан. Ранее примар доложил о проведении подобных заседаний в трех других районах города.

Центр

Столичный сектор Центр, по словам примара, является одной из самых оживленных зон.

"Сюда, в сердце Кишинева, приезжают граждане со всей страны, и наша работа должна соответствовать ожиданиям людей. Мы представляем приоритетные проекты для этого сектора в надежде, что они будут реализованы после утверждения бюджета на 2021 год муниципальным советом Кишинева", — написал Ион Чебан в соцсети.

В секторе в 2021 году предлагается сделать:

Планируются также модернизация и обновление подземных переходов, обустройство и восстановление тротуаров на улице А. Бернардацци.

Как и в других секторах, в случае утверждения бюджета в Центре будут проводиться работы по уличному освещению, восстановлению дорог.

Буюканы

Один из крупных проектов, который был начат в этом году и будет продолжен в следующем, — это реабилитация парка La izvor, II этап.

"Здесь будут выполнены работы по строительству инфраструктуры для досуга людей, созданию дополнительной территории для организации и проведения культурно-художественных мероприятий, строительству пешеходных аллей к озерам в парке и др.", — объясняет Чебан.

В секторе запланированы следующие работы:

Также, в случае если бюджет будет одобрен советниками без серьезных поправок, в 2021 году будут обновлены две главные улицы — Ион Крянгэ и 31 Августа 1989.

Ранее мэрия Кишинева представила проект бюджета на 2021 год для публичного обсуждения. Приведенные данные показывают, что в следующем году расходы из городской казны вырастут до 5,95 миллиарда леев, доходы — до 4,66 миллиарда леев, включая трансферты из государственного бюджета в размере 2,64 миллиарда леев. Дефицит бюджета составит 1,28 миллиарда леев.

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Тема:
События Кишинева (135)

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