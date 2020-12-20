Чему нас научила пандемия — отвечает психолог

Распространение коронавируса затронуло практически все стороны жизни. У явления, помимо зримых последствий, есть и невидимые глазу.

КИШИНЕВ, 20 дек — Sputnik. Пандемия, особенно период карантина и изоляции, стала для людей настоящим шоком, сказала в передаче "Утро на Sputnik" психолог Зинаида Грибинча. Наиболее уязвимы люди, склонные к депрессии, и те, кто не пытается приспособиться к новым условиям.

"Нам пришлось адаптироваться на ходу — условия работы дома, дистанционное обучение и так далее. Для кого-то это было вызовом, для других — шагом к важным изменениям в жизни", — сказала психолог.

Пандемия, по ее словам, стала проверкой способности человека принять "новые условия игры".

"Если мы посмотрим на вещи с этой точки зрения, то, безусловно, психоэмоциональное состояние будет лучше", — сказала гостья студии.

Она уверена, что из любой стрессовой ситуации важно извлечь пользу. Например, именно в период пандемии молдаване научились быть более гибкими, творческими и изобретательными.

Психолог отметила, что в этот период важно поддерживать близких, а если люди не справляются с деструктивными условиями — обращаться за помощью к специалистам.

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