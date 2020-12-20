11:22 20 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.05
  • USD17.20
  • RUB0.24
  • RON4.32
  • UAH0.62
Поиск
Карантин: почему бы не поработать над цветочной композицией...

Чему нас научила пандемия — отвечает психолог

© Sputnik / Artur Lebedev
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (154)
26 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201220/32957623/chemu-my-nauchilis-u-pandemii---otvechaet-psikholog.html

Распространение коронавируса затронуло практически все стороны жизни. У явления, помимо зримых последствий, есть и невидимые глазу.

КИШИНЕВ, 20 дек — Sputnik. Пандемия, особенно период карантина и изоляции, стала для людей настоящим шоком, сказала в передаче "Утро на Sputnik" психолог Зинаида Грибинча. Наиболее уязвимы люди, склонные к депрессии, и те, кто не пытается приспособиться к новым условиям.

Сдача ЕГЭ по литературе.
© Sputnik / Владимир Астапкович
Образование в эпоху COVID-19: как пандемия сказалась на школьниках и студентах

"Нам пришлось адаптироваться на ходу — условия работы дома, дистанционное обучение и так далее. Для кого-то это было вызовом, для других — шагом к важным изменениям в жизни", — сказала психолог.

Пандемия, по ее словам, стала проверкой способности человека принять "новые условия игры".

"Если мы посмотрим на вещи с этой точки зрения, то, безусловно, психоэмоциональное состояние будет лучше", — сказала гостья студии.

Она уверена, что из любой стрессовой ситуации важно извлечь пользу. Например, именно в период пандемии молдаване научились быть более гибкими, творческими и изобретательными.

Психолог отметила, что в этот период важно поддерживать близких, а если люди не справляются с деструктивными условиями — обращаться за помощью к специалистам.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (154)

По теме

Как избавиться от чувства тревоги в период пандемии
Захарова: шанс для мирового сотрудничества во время пандемии есть
Додон: Минздрав Молдовы справляется с пандемией


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Полиция.
Фото: праздник в оцеплении — как полиция отмечает свой профессиональный день
Протест в Риме.
Видео — Протест в Риме перешел в марш, а затем в столкновения с полицией
Средняя зарплата в Молдове и в соседних странах.
Рейтинг зарплат в Молдове и в соседних странах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться