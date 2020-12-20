Видео — Операция "Ликвидация": в Ницце уничтожили посылки из Молдовы и Румынии

Многие мигранты, проживающие на юге Франции, остались без гостинцев из дома, перевозившие их транспортные средства перехватила полиция.

КИШИНЕВ, 20 дек — Sputnik. Муниципальная полиция, таможня и региональное управление окружающей среды французской Ниццы уничтожили в общей сложности более тонны продовольственных посылок из Молдовы и Румынии.

Как сообщает французская пресса, в сумках и коробках находилась не только еда.

"Перехвачены три грузовика и минивэн. Автомобили из Молдовы и Румынии были забиты товарами. Выгружено около 500 нелегальных посылок. Внутри находились 234 пачки контрабандных сигарет, почти 250 литров алкоголя, бытовая техника и 1,2 тонны продуктов", — сообщает местная полиция.

Сигареты и алкоголь полицейские изъяли. Продукты были уничтожены, так как, по данным полиции, мясо, рыба, сыры и готовые блюда перевозились в течение нескольких дней без соблюдения правил гигиены.

Транспортные средства были доставлены на штрафстоянку. Владельцам грозит штраф за незаконную перевозку грузов.

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