Кишиневская новогодняя елка в стиле "техно" и "авто" — видео

КИШИНЕВ, 20 дек — Sputnik. Необычную новогоднюю елку сделали автолюбители из Кишинева.
Водители расположили свои транспортные средства так, чтобы получился огромный контур главного новогоднего символа, затем одновременно включили свет и начали сигналить.
В акции приняли участие более ста автовладельцев.
Видео "автоелки" опубликовано в одной из популярных групп в соцсети Facebook.
Флэшмоб был запечатлен с дрона.
Подобная акция проводится в Молдове во второй раз.
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