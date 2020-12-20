Кишиневская новогодняя елка в стиле "техно" и "авто" — видео

Несмотря на пандемию, жители молдавской столицы стремятся создать для себя и своих близких атмосферу праздника.

КИШИНЕВ, 20 дек — Sputnik. Необычную новогоднюю елку сделали автолюбители из Кишинева.

Водители расположили свои транспортные средства так, чтобы получился огромный контур главного новогоднего символа, затем одновременно включили свет и начали сигналить.

В акции приняли участие более ста автовладельцев.

Видео "автоелки" опубликовано в одной из популярных групп в соцсети Facebook.

Флэшмоб был запечатлен с дрона.

Подобная акция проводится в Молдове во второй раз.

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