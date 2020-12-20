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Вечерний Кишинев.

О достопримечательностях Кишинева — в аудиофайлах: проект обретает жизнь

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201220/32962020/meriya-kishineva-obyavila-o-sozdanii-pervykh-audiogidov-po-kishinevu.html

Национальная ассоциация въездного туризма (ANTRIM) успешно завершила первый этап создания звуковых гидов для гостей столицы и любознательных горожан.

КИШИНЕВ, 20 дек — Sputnik. Стали реальностью первые аудиоролики, рассказывающие о культурно-исторических объектах столицы, сообщил на Facebook градоначальник Ион Чебан.

Органный зал
© Sputnik / Miroslav Rotari
Органный зал.

Информацию о Триумфальной арке, Органном зале, сквере Кафедрального собора, Театре оперы и балета "Мария Биешу" можно послушать, прогуливаясь по улицам Кишинева.

"Аудиотур предназначен не только для сопровождения туристов при посещении достопримечательностей Кишинева, но и для информирования его жителей, чтобы они стали настоящими знатоками истории и культуры города", — написал Чебан.

Проект осуществляется в рамках Соглашения о сотрудничестве между примэрией Кишинева и ANTRIM, которое включает в себя план действий по развитию туризма в Кишиневе.

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