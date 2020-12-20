В Кишиневе установят новые правила выплаты компенсаций за отопление жилья

Претендовать на выплату смогут жители Кишинева, у которых среднемесячный доход не превышает 3000 леев, а в случае молодых семей — менее 5000 леев.

КИШИНЕВ, 20 дек — Sputnik. Кишинёвский муниципальный совет рассмотрит во вторник, 22 декабря, решение о компенсации платежей за коммунальные услуги и энергоресурсы для необеспеченных лиц. Соответствующее положение внесено в повестку дня заседания.

Согласно проекту, опубликованному на сайте мэрии, будут учитываться доходы всех проживающих по адресу заявителя. Лица, владеющие двумя или более жилыми единицами на территории столицы, не смогут воспользоваться компенсацией.

Размер покрытия расходов на отопление и горячую воду будет разным. В случае жилья площадью до 50 квадратных метров он составит 300 леев в месяц. Для жилья площадью от 51 до 70 квадратных метров он будет равен 500 леям в месяц. При площади от 71 квадратного метра и выше — 700 леев в месяц. Компенсация для одиноких пенсионеров составит 1000 леев в месяц.

Помщь будет оказана малообеспеченные жители муниципия Кишинёв, у которых среднемесячный совокупный доход на одного человека составляет менее 3000 леев, а в случае молодых семей — менее 5000 леев.

Чтобы получить компенсацию, необходимо подать заявление, к нему следует приложить документы, удостоверяющие личности тех, кто зарегистрирован в жилой единице, копию заключения, подтверждающего право собственности на недвижимость или право ее найма, справку о зарегистрированных в доме лицах, выписку из домовой книги.

Кроме того, заявитель должен представить копии оплаченных счетов за коммунальные услуги и энергоресурсы за последний месяц перед подачей заявления, а также документ о своём месте жительства в течение последних 12 месяцев перед подачей заявления.

Малообеспеченные жители Кишинева, получившие компенсацию расходов в предыдущем холодном сезоне, получат её и в нынешнем сезоне, без необходимости подавать заявление.

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