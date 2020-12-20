Минздрав: в Молдове за сутки подтверждены 629 случаев COVID-19

КИШИНЕВ, 20 дек — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 629 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом заявил Минздрав в воскресенье вечером.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 135 207.

Не зафиксировано ни одного случая импорта.

За минувшие 24 часа проведены 1768 тестов, при этом первичных — 1562.

Коронавирус выявлен в том числе у 33 медработников: 10 врачей, 16 медсестер и 7 сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 257 пациентов (из них 59 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

Из больниц выписаны 1633 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент — 118 635 человек.

Зафиксировано еще 25 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 2752.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который сохранялся до 30 сентября.

ЧП в сфере здравоохранения еще раз продлили на период с 30 ноября до 15 января.

Также с 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

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