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Танкер в Черном Море.

Когда в Молдове появится День мореплавателя

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201220/32963165/v-pravitelstve-predlagayut-uchredit-v-moldove-den-moreplavatelea.html

С 2006 года открыт и функционирует Джурджулештский порт, благодаря которому у нашей республики есть выход через Дунай в Черное море.

КИШИНЕВ, 20 дек — Sputnik. В Министерстве экономики и инфраструктуры объявили, что начата разработка постановления правительства о присоединении Молдовы к международным договорам и конвенциям в области морского судоходства.

Порт Джурджулешты.
© Photo : Guvernul Republicii Moldova / Direcţia comunicare și protocol
В порту Джурджулешты с начала года пришвартовалось на треть меньше судов

Эти правовые документы среди прочего предусматривают, что во всех присоединившихся к ним странах 25 июня отмечается как День мореплавателя (Day of the Seafarer).

"Проект разработан с целью приведения реалий Республики Молдова в соответствие с передовой мировой практикой и решениями Международной морской организации", — говорится в объявлении ведомства.

Документ также направлен на продвижение профессий морехода и судоводителя в качестве карьерного выбора для молодежи Республики Молдова, а также на поощрение профессионалов к дальнейшему развитию этого важного сектора экономики.

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