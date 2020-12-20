Минздрав Молдовы призывает граждан привиться

Вакцинироваться можно в любом медицинском центре страны, это самый безопасный способ предотвратить сезонный грипп.

КИШИНЕВ, 20 дек — Sputnik. Кампания иммунизации от гриппа сейчас проводится во всех территориально-административных единицах, процедура бесплатная.

Молдова получила 200 000 доз вакцины из Российской Федерации, еще 85 000 были переданы нашей стране Центром справедливых вакцин США. В то же время Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты через UNICEF закупило дополнительные 15 000 доз иммунопрепарата против гриппа из фонда профилактики Национальной компании медицинского страхования.

"Вакцинация — самый безопасный способ предотвратить сезонный грипп", — говорится в сообщении Министерства здравоохранения на странице в Facebook.

"Противогриппозную сыворотку вводят в первую очередь хроническим больным, беременным женщинам, воспитанникам детских домов, пожилым людям, медицинским работникам и сотрудникам силовых структур", — сказано в сообщении.

"Иммунизация важна, потому что она формирует резистентность против болезни, это как защитный барьер против вируса гриппа. Мне делают прививки, потому что я забочусь о себе и о других", — отмечает семейный врач Татьяна Гросу, которая регулярно вакцинируется в течение 15 лет.

Прививка против гриппа может предотвратить сопутствующие грипп и COVID-19 — комбинацию, которая способна вызвать серьезные осложнения, говорит Лина Баранова, менеджер Диагностического консультативного центра, цитируемая в заявлении министерства.

"В условиях очень опасной эпидемиологической ситуации вакцинация очень важна. Мы, труженики на передовой, чувствуем себя защищенными, в большей безопасности ", — поделилась она.

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