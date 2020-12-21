Школы Молдовы перешли на онлайн-режим занятий

Согласно приказу, изданному Минобразования, с 21 по 24 декабря классы начального, гимназического и лицейского циклов в Молдове переведены на удаленку.

КИШИНЕВ, 21 дек — Sputnik. Приказ о том, что последняя неделя первого полугодия 2020/2021 учебного года будет проводиться онлайн, 10 декабря издала министр образования, культуры и исследования Лилия Поголша.

Согласно документу, педагоги должны были 14-18 декабря завершить процесс итогового оценивания учащихся.

"С 21 по 24 декабря 2020 года занятия по учебным предметам согласно календарному плану для классов начального, гимназического и лицейского уровней обучения будут проводиться дистанционно", - говорится в тексте приказа.

В понедельник к педагогам на своей странице в соцсети обратился мэр Ион Чебан. Он напомнил, что в настоящее время в стране работает онлайн-библиотека educatieonline.md, где можно найти различные учебные материалы, в том числе видеоуроки и файлы для родителей.

"Группа экспертов также разработает Руководство пользователя электронной библиотеки, которое будет включать методические рекомендации для учителей лицеев, примеры задач с интеграцией видеоуроков и интерактивных занятий, а также модели для интеграции ресурсов RED в процессе обучения и оценки", — отметил градоначальник.

Министерство образования, культуры и исследований призвало учебные заведения страны разработать соответствующие темы для проведения занятий и подготовить дидактические материалы, чтобы проводить уроки на удаленке.

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